Las autoridades cubanas no pueden con la termoeléctrica Antonio Guiteras

La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) volvió a anunciar este viernes que la termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras, en Matanzas, dejó de funcionar. En un breve párrafo, hacia la mitad de su comunicado diario, la estatal especifica que la central "se encuentra operando con un alto consumo de agua por salidero en caldera, por lo que se hace necesario su salida en el horario del día de hoy para detectar y corregir el defecto".

Apenas ayer, la UNE se quejaba en redes sociales de la "noticia falsa" de "su no sincronización y apagones totales", pues, aseguraban en su post, "sincronizó en la madrugada de hoy" y se encontraba aportando 203 megavatios (MW) a la red nacional. Menos de 24 horas fue la vigencia de esa publicación.

Como cada día, la UNE hace recuento de las CTE fuera de servicio, en este caso, las unidades 6 y 7 de la Máximo Gómez (en Mariel, Artemisa), la Otto Parellada (en La Habana), la unidad 3 de la Ernesto Guevara (en Santa Cruz del Norte, Mayabeque), la unidad 4 de la Diez de Octubre (en Nuevitas, Camagüey), la unidad 2 de la Lidio Ramón Pérez (en Felton, Holguín) y las unidades 4 y 6 de la Renté, en Santiago de Cuba, que además tiene en mantenimiento la unidad 3.

"Realmente es una falta de respeto o ineptitud lo que hay con la Guiteras. Por favor, no subestimen más la inteligencia del pueblo"

En la página de Facebook de la estatal son abundantes los comentarios negativos al comunicado de la compañía. "¿Cuándo vamos a tener una buena noticia?", se pregunta Olga Cepero. "Nuestro cuerpo no resiste más, hay momentos que me siento totalmente desvanecida. ¿Quién me iba a decir que a mi edad y con lo que hemos guapeado los cubanos íbamos a retroceder de esta forma?".

Yoandi Puertas García clama: "¿Cómo es posible que todos los días y reitero todos los días existan unidades y termoeléctricas fuera de servicio? Realmente es incomprensible que en pleno siglo XXI esto suceda. Si tan mal se encuentran todas, ¿no se puede invertir en nada más que no sea esto? ¿O nadie se da cuenta que en el mundo un apagón representa un atraso sin palabras? Imaginen vivir a oscuras. Por eso estamos tan mal. Benditos los responsables".

"Realmente es una falta de respeto o ineptitud lo que hay con la Guiteras. Por favor, no subestimen más la inteligencia del pueblo", pide Niurky Farrat.

Los cubanos, en fin, ya saben lo que significa el comunicado de la UNE: más apagones. La empresa eléctrica pronostica para este viernes, de hecho, hasta un 40% de déficit. Para una demanda máxima de 3.150 MW, en la hora pico, se estima una disponibilidad de 1.956 MW, es decir, un déficit de 1.194 MW, pero advierte que la "afectación", es decir, la desconexión, será de 1.264 MW en ese horario.

Con los apagones, son previsibles las protestas. Proyecto Inventario registró solo la noche del miércoles 19 manifestaciones en toda la Isla.

A la Ciénaga de Zapata y Colón (Matanzas), Altamira (Santiago de Cuba), Velasco y San Andrés (Holguín), se sumaron lugares como Bejucal y Quivicán (Mayabeque) o Florida (Camagüey). Con ellas, son ya 172 protestas confirmadas por la plataforma independiente desde el 14 de julio, cuando se hicieron habituales los cortes eléctricos programados.

