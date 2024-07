Las autoridades informan de varias averías en la red hidráulica, pero La Habana lleva semanas sin agua

La Habana/Una nueva avería en la infraestructura hidráulica de La Habana está volviendo catastrófica la escasez de agua en la capital. Según informó Aguas de La Habana este lunes, un “fallo del fluido eléctrico” la noche de este domingo en las líneas de alta tensión que alimentan los pozos de la fuente de abasto Cuenca Sur hizo que se interrumpiera por completo el bombeo de “manera súbita”, lo que provocó, a su vez, varios “golpes de ariete” –un aumento repentino de la presión– en la tubería principal, que terminó colapsando “por tres lugares”.

Aunque el mensaje publicado por las autoridades asegura que “brigadas de reparaciones y mantenimiento de Grandes Conductoras trabajan de manera ininterrumpida con el objetivo de reparar las averías en el menor tiempo posible en la fuente de abasto”, los habaneros han respondido airados con comentarios en redes y medios oficiales, pues no es la única avería que presenta Aguas de La Habana y hay municipios sin abastecimiento desde hace días.

“Quisiera conocer si, los que en Altahabana, Boyeros, reciben agua de Paso Seco también se ven afectados, pues hace cinco días que tampoco se recibe y en el canal de Telegram solo refieren la afectación de Cuenca Sur”, explicaba en Cubadebate el usuario Manuel Quesada.

“Eso sucedió el domingo 21, pero yo vivo en calle 10 entre 21 y 23, El Vedado, y tenemos afectación con el suministro de agua desde el pasado mes”

Willian Hernandez Torres, por su parte, escribió un mensaje desesperado: “Necesitamos agua ya”. En su texto, señala: “Eso sucedió el domingo 21, pero yo vivo en calle 10 entre 21 y 23, El Vedado, y tenemos afectación con el suministro de agua desde el pasado mes. Ahora mismo no recibo agua desde el sábado 13 de julio, ya las reservas se agotaron, no voy a poder ir al trabajo, tengo que alimentarme, los vecinos no podemos ayudarnos porque estamos todos igual y las pipas de agua no han venido acá”.

Desde El Vedado las protestas eran múltiples. “Tengo una anciana de 91 años encamada, que no puede moverse, con la piel afectadísima, que necesita una higiene extrema”, decía Alina Ruiz, que indicaba su dirección –A entre 11 y 13– y aseguraba que no tiene servicio desde hace ocho días. “Hemos ido dos veces a Aguas de La Habana (35 y 4) para pedir una pipa, nos han puesto en una lista, pero nada. Estamos desesperados”.

No en vano, este mismo domingo la prensa oficial daba cuenta de la rotura de “seis equipos” en la Cuenca Sur, que “dificulta” el servicio en el Consejo Popular La Rampa, el “más afectado de todos los territorios en condiciones de vulnerabilidad”, decía Tribuna de La Habana, con 13 circunscripciones.

“Esto es un fallo típico en las conductoras de agua, en este caso, por diversas razones, y la principal es el paro forzoso del bombeo”

De acuerdo con la misma nota, el sábado se reunieron el primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista, Liván Izquierdo Alonso, y la gobernadora de La Habana, Yanet Hernández Pérez, con directivos de Aguas de La Habana para “puntualizar acciones” que res el abastecimiento del “preciado líquido” a municipios “afectados”, pero solo priorizaron un servicio de pipas para hospitales y policlínicos.

Las zonas afectadas, según Tribuna, son Centro Habana, La Habana Vieja, Cerro, Diez de Octubre y Plaza de la Revolución, pero también el “sistema oeste”, específicamente la parte alta de La Lisa, Arroyo Arenas, San Agustín y Pocito Palmar.

En Cubadebate, Zeida Peña Santiesteban expresaba: “El problema del abasto de agua se agudiza cada día que pasa, ahora ocurrió esta eventualidad, pero desde noviembre del pasado año en Centro Habana, calle Reina entre Chávez y Gervasio, edificios 458, 460, 462 no entra el agua como debe ser y nadie se preocupa en darle solución, o al menos esa es la percepción que tenemos los habitantes de la zona”. La mujer también contaba haber ido al gobierno provincial y a la oficina de Aguas de La Habana del Parque Trillo, en vano: “La solución no puede ser enviar pipas de agua cuando se pueda sino revisar e indagar si es un problema de alguna llave que no funcione o válvula o si hay que romper la calle romperla y llegar al problema; esto no forma parte del bloqueo de Estados Unidos, es bloqueo interno y falta de gestión de los organismos implicados”.

“La solución no puede ser enviar pipas de agua cuando se pueda sino revisar e indagar si es un problema de alguna llave que no funcione o válvula”

Otros comentaristas se extendían en detalles técnicos, como D’Oro: “Esto es un fallo típico en las conductoras de agua, en este caso, por diversas razones, y la principal es el paro forzoso del bombeo, también por diversas razones, en este caso por corte repentino del fluido eléctrico. Como es una falla tipificada en los diseños de sistema hidráulico de presión, para quienes no conocen de estos temas, cabe preguntar: ¿Los sistemas de protección para estos procesos hidráulicos funcionaron? ¿Existen? Obviamente ya se sabe que no funcionaron, alguien de Aguas de La Habana debe explicar sobre las protecciones de los sistemas hidráulicos en el país, porque las inversiones, reparaciones, sustituciones y demás intervenciones en averías como esta cuestan mucho dinero”.

En declaraciones a este diario, un vecino de La Rampa asegura que lleva más de dos semanas sin servicio de agua. Con su casa en venta y a la espera de recibir el parole que le permita emigrar a Estados Unidos, cuenta: "Tuve que cambiar el texto del anuncio, porque antes decía que la vivienda estaba en una zona donde ‘no falta el agua’ y ya eso se sabe que es mentira, nadie puede decir eso de ninguna casa en esta ciudad ni en este país".