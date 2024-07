Las autoridades de Sancti Spíritus presionan para evitar sillas vacías en el acto del 26 de Julio

Los empleados estatales y los agricultores presentan todo tipo de excusas para no asistir al evento

Sancti Spíritus/"Ni una mano levantada", así reaccionaron este lunes los asistentes a una reunión en una entidad vinculada al Ministerio de la Agricultura en la ciudad de Sancti Spíritus cuando sus directivos indagaron sobre la disposición a participar en el acto oficial por el 26 de Julio. Las justificaciones para evadir el compromiso fueron desde la obligación de cuidar niños o ancianos hasta los malestares del virus de Oropouche.

"Nos convocaron en el salón de actos para organizar todo lo de este viernes", detalla a 14ymedio una empleada que prefiere mantener el anonimato. "Nos dijeron que a nuestra empresa se le habían asignado diez sillas para el acto y nos leyeron algunos detalles organizativos, como que hay que estar en la Plaza [Mayor General Serafín Sánchez Valdivia] a la una de la mañana, y que no se puede llevar nada en las manos, ni bolsos, ni mochilas, ni pomos de agua".

Tras leer las indicaciones, los directivos de la empresa indagaron sobre la disposición de los trabajadores para asistir, pero la primera respuesta fue "silencio, ni una voz, la gente solo miraba para el suelo". La trabajadora del Ministerio explica que los dirigentes del Partido Comunista y del Sindicato empezaron entonces a emplazar uno a uno a los empleados, pero todos tenían una justificación para no participar.

"Hay gente que tiene niños chiquitos y a esa hora no puede dejarlos solos, pero también tengo compañeros de trabajo que cuidan a un anciano encamado y, aunque por el día tienen a algún pariente que los ayude, a esa hora no pueden alejarse de sus casas", cuenta a este diario. "Otros dijeron que acababan de pasar el covid o el Oropouche y no podían exponerse al sereno de la madrugada".

La práctica de hacer bien temprano, cuando apenas ha salido el sol, el acto oficial de recordatorio por el asalto al cuartel Moncada, el 26 de julio de 1953 fue fomentada por Raúl Castro tras asumir el poder en Cuba en agosto de 2006, cuando se anunció la convalecencia de su hermano, Fidel Castro. Los rigores del calor del verano y la edad avanzada de muchos de los funcionarios que participan en la conmemoración influyeron en esa decisión.

Con el paso de los años, la hora de llegar al evento se ha adelantado también debido a los protocolos de seguridad que rodean a un acto donde asisten los más altos dirigentes del Partido Comunista, del Consejo de Ministros y del Parlamento. Tras las masivas protestas populares de julio de 2021, esos controles se volvieron más estrictos y se ha sumado la presencia de detectores de metales en los acceso a las plazas.

También el concepto del acto ha cambiado significativamente con el tiempo. Las concentraciones multitudinarias de pie han dado paso a una menor cantidad de público sentado. Las entidades estatales, los centros docentes y el sector militar reciben cupos para sumarse a la conmemoración, previo compromiso de cada participante, transporte incluido si se trasladan desde lejos y un pase de lista al llegar al lugar.

"Habrá un grupo de reserva en la escalinata de la biblioteca por si fallan algunos de los que dijeron que iban", cuenta un cooperativista de la zona de Taguasco que está entre los convocados en ese municipio. "Por aquí hay mucho malestar y la gente no ha mostrado demasiado entusiasmo para apuntarse para ir", reconoce.

"Se está hablando de inspecciones finca por finca para saber qué ha pasado con las cosechas"

La molestia de los productores de Taguasco, como en el resto de la provincia, viene por el comportamiento de la estatal Acopio, que en las últimas semanas ha bajado los precios de compras de varios productos a los guajiros. Entre los renglones más afectados están el maíz, la calabaza y el boniato, cuyas entregas al Estado han caído también significativamente. "Se está hablando de inspecciones finca por finca para saber qué ha pasado con las cosechas", lamenta.

No obstante, el agricultor está entre los que asistirá a la conmemoración y "desde la medianoche ya hay que reunirse en un punto para salir". Un transporte organizado por la cooperativa le permitirá ir hasta la ciudad de Sancti Spíritus y "visitar a la familia después que se acabe todo". Con la situación crítica que vive el transporte debido a la falta de combustible cualquier aventón "es bienvenido" pero reconoce que no tiene muchas expectativas.

"Total, para lo que van a anunciar en ese acto", sentencia el productor, que no espera que de los oradores salga una declaración de importancia para la economía. Durante décadas, el acto del 26 de Julio fue el escenario elegido por Fidel Castro para comunicar las medidas de mayor impacto en la sociedad cubana, como la dolarización de la economía en 1993. En medio de la actual crisis y el éxodo masivo, sin embargo, no se esperan sorpresas el próximo viernes en Sancti Spíritus.