"El azúcar no endulza" ni los cubanos tienen un respiro con la escasez

Holguín/"Si mi bicicleta tuviera un dinamo conectado a la termoeléctrica Felton, con todo el pedal que he dado hoy le podría suministrar luz a toda la ciudad", dice con sorna Yosvany, un holguinero de 42 años que este jueves ha peinado los mercados privados de cada barrio para encontrar azúcar, el enésimo producto desaparecido en Holguín debido a la crisis de suministros.

Con dos hijos pequeños, que aguardan en la casa para "tomarse aunque sea un vaso de agua con azúcar" después de llegar de la escuela, Yosvany tomó su bicicleta china, se echó en un bolsillo un billete de 1.000 pesos, el último vestigio de la pensión de su madre de este mes, y salió a buscar ese dulzor que, con su escasez, le amarga la vida a miles de holguineros.

"Hasta hace un mes había azúcar en casi todas la mipymes, no teníamos un problema de suministro y el kilogramo costaba 650 pesos", detalla a 14ymedio Yosvany. "Ahora no, en la Feria de los Chinos donde hay kioscos de la mayoría de los negocios privados más importantes de Holguín, el producto estaba desaparecido, no había ni una libra por todo aquello", lamenta.

Preocupado por la desaparición de uno de los otrora emblemas de la nación cubana, el holguinero salió este jueves desde muy temprano "en búsqueda y captura" del azúcar. "Fui de un lado a otro y en todas partes me decían lo mismo: no hay y no estamos esperando que nos llegue pronto". Los comercios particulares, que se nutren fundamentalmente de mercancía importada, están atravesando un momento complicado en la ciudad.

"En las cercanías del parque San José finalmente encontré un lugarcito que tenía azúcar de remolacha a 700 pesos el kilogramo, a ese precio tuve que comprarla porque yo no podía regresar a mi casa con las manos vacías". Para Yosvany el déficit se vuelve más dramático dado que "este mes a las bodegas holguineras no ha llegado todavía el azúcar de la cuota, así que hay que pagarle a los particulares lo que pidan".

El hombre considera que el producto proveniente de la remolacha "rinde menos porque este azúcar no endulza tanto, así que donde antes echábamos una cantidad ahora hay que ponerle más", asegura. "Es una esclavitud porque se compra y si tienes una familia numerosa como la mía y vecinos pedigüeños, se va enseguida, porque no hay mucho más que comer".

"Desde que toparon el precio del pollo, no han sacado más pollo, pero claro, si conoces directamente a un vendedor o estás en una lista privada de WhatsApp te avisan cuando tienen y hay que pagarlos al precio que lo pongan. Lo mismo está pasando con la leche en polvo". Sin embargo, el caso del azúcar parece diferente. El producto no está incluido en el listado de seis alimentos fuertemente regulados en las mipymes, pero en las últimas semanas su oferta ha caído estrepitosamente.

"Lo que pasa es que las mipymes están aguantadas, no quieren invertir en traer mucha mercancía porque de pronto les meten un sablazo y les regulan el precio de una cosa o de otra y tienen que cargar ellas con las pérdidas", considera una cliente frecuente del comercio privado Rey de Reyes. "Las señales que llegan son muy contradictorias, hablan de que están abriendo pero por otro lado cierran, así no se puede sacar un negocio adelante".

Llegada desde Francia, el azúcar de remolacha que ha arribado en los últimos años a los mercados de la Isla ha compartido también tarima con el producto de la caña proveniente de Brasil, este último mejor valorado por los comensales dado su parecido con el nacional. Sin embargo, en las últimas semanas ambos han escaseado en los mercados y la explicación podría ir más allá del temor a los inspectores, una posible imposición de precios topados para el alimento o las multas.

"Creo que lo que ha pasado es que al no llegar la azúcar del mercado racionado en tantas provincias cubanas, la gente ha tenido que comprarla, sí o sí, en las mipymes", reflexionaba este jueves un joven que se acercó a La Feria de los Chinos en la capital holguinera en busca de algo para endulzar el desayuno. "Y estos negocios particulares no están hechos para sustituir a la libreta, ellos no tienen ningún compromiso de importar una cantidad, ellos no tienen que garantizar ninguna cuota".

Una hora después de regresar a su casa, Yosvany comprobó que ya se había consumido la mitad de la bolsa que había traído. Entre los vecinos de mirada apagada pidiendo "un poquito para echarle al café" y su madre que decidió hacer a toda carrera un dulce con los mangos de la mata del patio para la merienda de los niños, los 700 pesos invertidos parecían irse a toda velocidad, como el azúcar disuelta en agua que se va por el tragante.