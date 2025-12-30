"Sin balita para cocinar lo poco que se consigue, ¿qué se va a celebrar este 31 de diciembre?"

Madrid/En buena hora se le ocurrió al canal CNC TV Granma preguntar a la población por su experiencia ante la falta de gas licuado. La cadena de televisión local publicó en su cuenta de Facebook una información previamente facilitada por la División Territorial Comercializadora de Combustible de la provincia en la que advertía de que, ante la falta de disponibilidad del GLP en la planta de Santiago de Cuba, no habría venta “hasta nuevo aviso”.

El canal se fijó en la cantidad de críticas que levantó el aviso de la entidad y decidió pedir a la población que enviara su experiencia. “¿Cómo está afectando esta situación en tu comunidad? Te invitamos a compartir tu experiencia en los comentarios”. Pocos post de la cadena han generado tal cantidad de comentarios, más de un centenar a estas alturas, para una cuenta modesta en la que lo más comentado suele ser, precisamente, el parte diario de déficit eléctrico, con un par de docenas de respuestas. Aunque es justo reconocer que el pasado 26 de diciembre, el video de la celebración” por el 67 Aniversario del triunfo revolucionario en el municipio de Río Cauto” dejó más de 300 quejas –mayoritariamente–: “Den calidad de vida a ese pueblo, que están muriendo en vida. Vergüenza deben sentir con tanta payasada celebrando algo inexistente desde hace muchos años”, señalaba una de las muchas protestas.

El mensaje sobre la falta de gas licuado atesora un sinfín de lamentos que reflejan el estado de cosas en la provincia oriental. Realmente triste la situación que vivimos. Se llega a fin de año y las personas están bajo el mismo estrés que hemos vivido durante todo el año: no corriente, no agua, no efectivo, escasa alimentación, canasta básica súper desfasada (hoy 29 aún no llegan a la bodega las seis libras de arroz y las tres de azúcar anunciadas). Y una aparente normalidad que da la idea de que nadie con decisión tiene idea de lo que vive el pueblo. Ya ni explican. Solo vemos disculpas por las molestias ocasionadas. ‘La dirección de la empresa agradece…’, ¿qué comprensión? Nadie comprende”, señalaba una usuaria.

“En mi punto, que es el 78 de Santiago de Cuba, ubicado en San Félix, desde que empezó la distribución solo dos veces llevaron”, argumenta otra. “En mi comunidad está afectando demasiado, pues este reparto es uno de los más golpeados por la corriente. Esto parece un monte solo se oye el sonido de las hachas picando la leña. Ojalá se restablezca pronto. Feliz año nuevo”, decía otro, un poco más optimista. Todo lo contrario que una lectora que no conserva ni un ápice del ánimo que se presume a estas fechas: “Qué triste nuestra vida. Sin agua, sin corriente, sin balita para cocinar lo poco que se consigue. ¿Qué se va a celebrar este 31 de diciembre? Y la vida sigue y a nadie parece importarle”.

La situación es desalentadora, y no solo en el oriente, donde ayer se vivió otro episodio de pánico momentáneo cuando un disparo en "la línea de 110kV Renté Santiago Industrial, que alimenta a gran parte de la provincia de Guantánamo" dejó desconectada a esta provincia del sistema eléctrico nacional (SEN). La cuestión quedó resuelta en pocos minutos, pero ya resulta imposible distinguir cuándo se está o no conectado. La empresa estatal se vio obligada a aclarar que, una vez reparada la línea, “el déficit de electricidad existente en la provincia obedece a la falta de generación".

Pendientes de si la central matancera Antonio Guiteras logra reconectarse correctamente al sistema, la Isla afronta hoy una nueva jornada de escasez de energía. A pesar de que se han anunciado muy bajas temperaturas para este fin de año, cuando no se superarán los 18 grados, la demanda sigue siendo muy elevada para la escasa generación que se puede suministrar en la Isla. La disponibilidad prevista para la hora pico es tan solo de 1.570 megavatios, menos de la mitad de lo que precisa el país, 3.300 MW, por lo que se prevé una afectación de 1.760 para ese horario.

El resto del día marchará, teóricamente, mejor. La demanda es mucho más limitada, con 2.100 MW, y aunque la producción también es escasa (1.420 MW), la afectación máxima será de 950. Las averías en las unidades 5 de la CTE Mariel, 2 de la CTE Felton y 6 de la CTE Renté, se unen al mantenimiento de la 2 de la CTE Santa Cruz y 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos.

No obstante, los problemas vienen mayoritariamente de la generación distribuida, que mantiene fuera del sistema 93 centrales, un total de 1.039 megavatios en la antesala de la Nochevieja.