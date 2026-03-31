El Banco Central de Cuba crea billetes de 2.000 y 5.000 pesos para facilitar las transacciones "en los momentos actuales de inflación"

La Habana/Mariana Grajales y Celia Sánchez serán los primeros rostros femeninos en llegar a los billetes cubanos desde este miércoles, cuando el Banco Central de Cuba (BCC) pone en circulación nuevas denominaciones que se han abierto camino a golpe de inflación. La madre de los Maceo aparecerá en los de 2.000 pesos, mientras que la guerrillera Celia Sánchez Manduley, que ya estaba presente en la marca de agua de los billetes de 200, 500 y 1.000 pesos, tendrá ahora protagonismo en los de 5.000.

Los nuevos billetes de esta altísima denominación comenzarán a circular este miércoles por la capital y se irán extendiendo al resto del país gradualmente, anunció el BCC. Los de 2.000 aparecerán algo más tarde, aunque la nota oficial no da fechas exactas.

“La emisión de los nuevos billetes tiene como objetivo facilitar las transacciones en efectivo, responder a las necesidades reales de la economía que demanda altas cantidades de dinero en efectivo, facilitando reducir los costos por la logística del efectivo y ganar en agilidad en la operatoria en los momentos actuales de inflación por la que atraviesa del país”, subraya la nota, publicada en todos los medios oficiales.

Nuevo billete de 2.000 pesos con la cara de Mariana Grajales. / Banco Central de Cuba

El banco ha descrito con precisión cada uno de los nuevos billetes, ambos con dimensiones de 150 por 70 milímetros y confeccionados en papel de especial seguridad para su función. Los de 2.000 serán de color rosa y violeta, mientras que el de 5.000 es azul. Ambos llevarán la marca de agua de Celia Sánchez, como sus antecesores de alto valor.

Otros detalles son la integración de dos detalles más de seguridad, un hilo en vertical y la mariposa –flor nacional– tanto en el anverso como en el reverso, que tendrá efecto de movimiento arcoiris.

Las siglas del BCC, la firma de la presidenta del Banco –Juana Lilia Delgado Portal– y otros elementos en relieve caracterizarán las nuevas denominaciones, que tendrán además un conjunto memorial cada uno. En el caso del billete 2.000, el monumento a Mariana Grajales en el cementerio Santa Ifigenia, mientras que en el de 5.000 aparecerá el monumento a Celia Sánchez Manduley en el Parque Lenin.

El BCC ha dado todos los detalles imprescindibles para identificar la validez de los dos billetes, aunque se guarda el misterio de cuánto ha invertido en la emisión de estas nuevas denominaciones.

El experto habló entonces de la posibilidad de que China imprimiera los billetes cubanos –aunque apuntó a la opción rusa, un fabricante que suministra a multitud de países

Desde 2023, la necesidad de conos de valor superior al actual se había puesto de manifiesto, ya que para alimentos tan comunes como una cartón de huevos eran necesarios más de tres billetes de la más alta denominación. Sin embargo, la escasez de papel moneda para fabricarlos era tan evidente que el Estado admitía tener problemas para imprimir.

En aquel momento se anunció la emisión de más billetes de 100 pesos, pero con un nuevo papel que circularía simultáneamente con las anteriores versiones pero sin relieve al tacto ni sistema Braille.

"Con la inflación y la devaluación, se necesitan más billetes para comprar un mismo producto o servicio, o nuevos billetes con denominaciones superiores, y es aquí donde entra el costo de impresión de papel moneda y la decisión sobre billetes con denominación superior a 1.000", argumentó entonces el economista cubano Pedro Monreal.

El experto habló entonces de la posibilidad de que China imprimiera los billetes cubanos –aunque apuntó a la opción rusa, un fabricante que suministra a multitud de países. La asiática era una de las alternativas más económicas en el mundo, donde cuesta entre 0,05 y 0,10 centavos de dólar cada billete. Advertía ya en ese momento Monreal que sería necesario, en todo caso, valorar una sustitución de las denominaciones que reemplazaran a las actuales que habían” quedado obsoletas por la inflación y devaluación" aunque eso "implicaría un desembolso de millones de dólares".