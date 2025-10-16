"Baño arrendado", la gestión privada se cuela en los hospitales de Sancti Spíritus

Sancti Spíritus/Desde que sintió los primeros dolores articulares y la fiebre, Moraima se persignó. Con los arbovirus extendiéndose por la ciudad de Sancti Spíritus, esta anciana, de 79 años, sabía que le esperaban largos días de malestar y decaimiento. Su hija insistió en ir al hospital donde, además de pocos recursos, se topó este miércoles con una sorpresa: el baño más próximo a los laboratorios de Urgencia ha sido arrendado a un privado.

"Tuve que hacerme un análisis de orina porque tengo muchas enfermedades crónicas y hay que descartar que sea algún problema grave", cuenta la jubilada a 14ymedio. Después de tantos años sin entrar al Cuerpo de Guardia del Hospital Provincial General Camilo Cienfuegos, la dejaron impactada por "la insalubridad de toda esa área". Pero, cuando se esperaba lo peor al recibir el frasco para la muestra, recibió otra sorpresa. "Pensé que iba a tener que enfrentarme a un baño sucio y apestoso, pero no".

"Le pagamos, porque se veía que se había esforzado en mantenerlo presentable" / 14ymedio

En la puerta del sanitario, dos palabras aclaraban la nueva gestión particular del estrecho cubículo, inicialmente destinado solo a hombres pero ahora unisex. "Baño arrendado", se podía leer en el improvisado cartel escrito a mano. "Estaba limpio, con jabón y hasta una toalla", cuenta, todavía asombrada, Moraima. "El hombre que se ocupa nos dijo que si no teníamos dinero no pasaba nada, que podíamos entrar, pero claro, le pagamos, porque se veía que se había esforzado en mantenerlo presentable".

Poco después, la espirituana se trasladó al área de ultrasonido para otro chequeo. "Fue como pasar del día a la noche", sentencia. "No se podía estar ahí del mal olor que salía del baño en el pasillo, que estaba muy sucio, y para colmo había goteras en el techo y tuvimos que ponernos en una parte para que no nos cayera esa agua cochina encima". El inmundo sanitario es compartido para tres servicios críticos: la sala de Urgencias, Rayos X y los acompañantes de Cuidados intensivos.

"Parece que ese baño no lo han podido arrendar todavía, porque estaba en unas condiciones asquerosas", recuerda la mujer que, finalmente, optó por no acercarse otra vez al inodoro en las horas que pasó a la espera de su prueba. "No sé si da negocio ocuparse de esos servicios en un hospital, pero al menos el baño arrendado se podía usar, no daban ganas de salir corriendo".