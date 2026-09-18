Bruno Rodríguez a Marco Rubio: "Fracasará en su intento de doblegar a la Isla"

Foto de archivo de Bruno Rodríguez en la apertura de la Embajada de la Isla en Washington.

El viceministro Fernández de Cossío reitera a la prensa estadounidense que las conversaciones siguen pero no hay avances

La Habana/El ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, aseguró este jueves que Estados Unidos "fracasará" en su presión contra la Isla y rechazó las nuevas sanciones anunciadas por Washington contra ocho empresas cubanas dedicadas a la explotación de minerales y al desarrollo militar, junto a tres de sus directivos.

"El Secretario de Estado vuelve a la carga contra instituciones y personas cubanas, como parte de su política de máxima asfixia económica y castigo colectivo contra el pueblo de Cuba", afirmó Rodríguez en X horas después de que el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, informara sobre las nuevas medidas.

El canciller cubano insistió en que la Administración del presidente, Donald Trump, "fracasará en su intento" de doblegar al país. "No renunciaremos jamás a nuestra soberanía e independencia, ganadas en casi 70 años de Revolución", concluyó.

No renunciaremos jamás a nuestra soberanía e independencia, ganadas en casi 70 años de Revolución", concluyó

Según especificó Rubio, los nuevos sancionados son "cuatro empresas estatales que saquean las reservas de níquel de Cuba para beneficio del régimen, cuatro empresas militares dedicadas a la investigación y el desarrollo de sistemas de armas, capacidades navales y simulación de campos de batalla, y tres oficiales militares que las dirigen".

El secretario de Estado de EE UU, de origen cubano, señaló en un comunicado que "durante décadas, el régimen cubano ha canalizado todos los recursos de la Isla hacia una élite militar reducida y corrupta, dejando a los cubanos comunes sin electricidad, alimentos ni dignidad".

"La Administración Trump no permanecerá impasible mientras la élite cubana se enriquece mediante la extracción de recursos y los acapara para el aparato de seguridad represivo de Cuba, mientras el pueblo cubano sufre carencias", advirtió.

Las nuevas sanciones llegan en una semana en la que el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, ha ofrecido varias entrevistas en EE UU aprovechando su presencia en el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que comienza este viernes.

El funcionario ha insistido en todas sus intervenciones en que existen aún canales diplomáticos oficiales abiertos entre Cuba y EE UU y se han celebrado reuniones discretas, no se ha logrado ningún avance sustancial. Fernández de Cossío afirmó que las declaraciones de la Casa Blanca ponen en evidencia que su objetivo es controlar la Isla, una meta que calificó de "inaceptable para Cuba".

En cuanto a las reformas, el funcionario dijo que las "privatizaciones" –término empleado por la periodista de PBS que él no corrigió ni matizó– van a seguir adelante para satisfacer "las necesidades del pueblo cubano"

Además, acusó a Washington de "infligir un castigo colectivo, lo cual es un crimen internacional, para intentar provocar una crisis humanitaria en Cuba, es decir, para utilizar el dolor de todos y cada uno de los cubanos con el fin de alcanzar un objetivo político". En cuanto a las reformas, el funcionario dijo que las "privatizaciones" –término empleado por la periodista de PBS que él no corrigió ni matizó– van a seguir adelante para satisfacer "las necesidades del pueblo cubano".

"Seguiremos por este camino, pero mantendremos el papel del Estado para responder a las necesidades básicas de la población y la capacidad económica para hacerlo", remachó.