Un buque con 330.000 barriles de crudo ruso llega a Cuba en su peor crisis eléctrica

La Habana/Un petrolero cargado con unos 330.000 barriles de crudo ruso entró este jueves en la bahía de Matanzas, en la costa noroccidental de Cuba, en un momento especialmente crítico para el sistema eléctrico nacional. La llegada del buque, identificado como el Jasper, sancionado por la Unión Europea, coincide con uno de los meses de diciembre más críticos de la historia reciente del sistema eléctrico cubano, marcado por déficits de generación sin precedentes en los registros oficiales y apagones prolongados en casi todo el país.

Según datos de seguimiento marítimo, el buque navega con bandera de Vanuatu (unos islotes cerca de Australia) y zarpó del mar Negro alrededor del 14 de noviembre de 2025. De acuerdo con su calado, el petrolero está completamente cargado, aunque permanecía sin atracar frente a Matanzas, una de las zonas más sensibles del país por concentrar instalaciones petroleras y termoeléctricas clave.

La información fue confirmada por el experto cubano Jorge Piñón, que señala que este sería el tercer buque que llega a Cuba en menos de una semana, tras dos envíos procedentes de México, dentro de "los apoyos que se han dado históricamente a Cuba”, según la presidenta de ese país, Claudia Sheinbaum. En amplias zonas de la Isla, los apagones superan las 20 horas diarias, una situación que ha dejado de ser excepcional para convertirse en la norma.

El contexto en el que arriba este cargamento no podría ser más adverso. El martes 23 de diciembre, el déficit eléctrico nacional alcanzó los 2.184 megavatios, según la Unión Eléctrica. El dato quedó a solo un megavatio del récord histórico registrado el 8 de diciembre, cuando el faltante fue de 2.185 MW. Para un país cuya demanda actual ronda los 3.200 MW —una de las más bajas del año debido a las temperaturas más frescas—, la magnitud del déficit confirma a diciembre de 2025 como el peor mes en la historia reciente del sistema electroenergético.

Durante más de la mitad de este mes, la diferencia entre la electricidad que se necesita y la que realmente se genera ha superado los 2.000 MW. La consecuencia directa ha sido un esquema de apagones prolongados, desordenados y cada vez más difíciles de justificar por parte de las autoridades, que repiten un discurso de “contingencia” mientras el sistema acumula fallos estructurales.

El Gobierno reconoce que la crisis tiene su origen en las frecuentes averías de las obsoletas centrales termoeléctricas y en la falta de divisas para adquirir combustible en los mercados internacionales para hacer funcionar las grandes plantas generadoras. En apenas doce meses, el sistema eléctrico nacional ha sufrido cinco colapsos totales, además de varios parciales, un récord que ilustra el deterioro acelerado de la infraestructura energética.

En ese panorama, los 330.000 barriles enviados por Rusia apenas suponen un alivio temporal. Según estimaciones oficiales, Cuba necesita alrededor de 110.000 barriles diarios para cubrir sus necesidades energéticas básicas, de los cuales unos 40.000 provienen de la producción nacional.

Cerca de la mitad de las necesidades de combustible de Cuba se cubren mediante importaciones procedentes de Venezuela, México y, en mucha menor medida, Rusia. Sin embargo, esos flujos se han reducido de forma drástica. Venezuela llegó a aportar en años recientes unos 50.000 barriles diarios, pero desde 2024 el volumen medio ha caído a entre 10.000 y 30.000 barriles. México, por su parte, ha reducido sus envíos de un promedio de 22.000-25.000 barriles diarios a apenas unos 5.000. Ni Caracas ni La Habana hacen públicos estos datos, que son divulgados por la agencia Reuters o expertos como Jorge Piñón.

La decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de confiscar los petroleros sancionados de la llamada “flota fantasma” complica aún más las entregas del petróleo venezolano destinado a Cuba. En ese escenario, cada barco es presentado como una salvación, aunque la realidad demuestra que solo aplaza, por unas horas, el próximo colapso eléctrico en la Isla.