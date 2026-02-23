Cae el número de turistas en enero, pero llegan más canadienses, argentinos y chinos

El efecto de la suspensión de los vuelos de Air Canadá, por falta de queroseno en la Isla, y la degradación de la situación energética se hará sentir en los datos de febrero

Madrid/Tras un quinquenio espantoso en lo que respecta al turismo –antigua máquina de generar divisas para el Estado–, la llegada de apenas 184.833 viajeros internacionales este enero a Cuba es un dato muy malo, pero no tanto como cabría esperar. Si se compara con el pasado año, el número de visitantes cae solo un 5,9%, cuando arribaron 196.004. Ese enero de 2025 el descenso fue mucho más abrupto, ya que en el mismo mes de 2024 habían llegado 259.819, un batacazo del 25% menos.

En 2017 y 2019 se rozaron los 500.000 viajeros solo en en el mes de enero, pero en un país hecho trizas, incluso una cifra de arribos tan negativa como la actual, en pleno corazón de la temporada alta, es casi un alivio y la explicación está en que algunas nacionalidades dejan datos de crecimiento sorprendentes. El caso más paradigmático es el de Argentina, que si bien envía un número de turistas a Cuba reducido, lleva meses siendo de los pocos que mejora y deja este enero un espectacular porcentaje, superior al 80%. En enero de 2025 viajaron a la Isla 4.057 argentinos, frente a los 7.336 del de este año.

No extraño el gusto de los viajeros de ese país por Cuba. En la última década, solo un país latinoamericano ha estado sistemáticamente por delante de Argentina y lo sigue estando: México. El país norteamericano cerró el pasado año con 56.438 turistas, más que los 49.428 argentinos. La diferencia, sin embargo, está en la evolución: mientras los mexicanos cayeron un 21%, los argentinos subieron un 13,6%. Este enero se estrena con un panorama similar, en el que México aportó 3.384 turistas (casi un 8% menos que el mismo mes de 2025), la mitad que Argentina.

En la última década, solo un país latinoamericano ha estado sistemáticamente por delante de Argentina y lo sigue estando: México

Hay varios motivos que explican este curioso fenómeno, que ha puesto a la nación sudamericana como cuarto mercado en el mes de enero. Uno de ellos es la reanudación de los vuelos chárter de Andes Líneas Aéreas a Cayo Largo, una ruta que fue muy popular antes de la pandemia y quedó suspendida hasta que, en enero de 2025, Havanatur y Multitravel reactivaron esos trayectos cerrados. Antes, cualquier turista argentino que quería ir a Cuba tenía que volar a La Habana y desde ahí a los polos turísticos le esperaban varias horas de viaje.

Cubana de Aviación había cubierto vuelos de manera intermitente desde 2023 entre la capital argentina y La Habana, previa parada en Cayo Coco, unas rutas que fueron canceladas en 2024, cuando la petrolera YPF dejó de suministrarle combustible a la estatal. Además, Aerolíneas Argentinas también dejó de volar a la Isla en enero de 2024 por la caída del turismo, al considerar que no era una operación rentable.

Havanatur hizo un despliegue publicitario en Argentina en 2025 cuyos frutos se recogen ahora. El estand de Cuba en la Feria Internacional de Turismo (FIT) de Buenos Aires, el pasado septiembre, fue uno de los más grandes. Allí se desplegó la campaña Cuba Única, se presentó la eVisa (con un costo de 25 dólares para simplificar la burocracia), se firmaron los acuerdos para reactivar los vuelos chárter y se lanzó una gran oferta para finales de año.

La promoción incluía descuentos del 30% para quienes reservaran sus viajes antes de noviembre y un precio bloqueado, algo de especial valor en una Argentina acostumbrada a la volatilidad monetaria.

Además, tanto las autoridades del Ministerio del Turismo como representantes de las cadenas Meliá e Iberostar viajaron al país y fomentaron los lazos en el sector en distintos eventos, incluida la segunda edición de la Convención Ola en agosto, para capacitar a agentes argentinos en la promoción del destino Cuba.

Actualmente, un viaje de 9 días a la Isla con todo incluido tiene un precio promedio de entre 1.200 y 1.800 dólares, frente a 1.300 a 1.900 a República Dominicana. Aunque quienes elijan el segundo destino pueden disfrutar de mejores condiciones, el precio ha seguido siendo un factor interesante para los argentinos. Queda ver qué ocurre en adelante, con la grave crisis actual y el mensaje del Ministerio de Relaciones Exteriores para alertar de los riesgos de hacer turismo en Cuba.

Actualmente, un viaje de 9 días a la Isla con todo incluido tiene un precio promedio de entre 1.200 y 1.800 dólares, frente a 1.300 a 1.900 a República Dominicana

“Ante el deterioro de las condiciones de vida en Cuba, se recomienda a los ciudadanos argentinos evitar o posponer viajes turísticos a la isla. Se sugiere a quienes residan actualmente en ese país mantenerse atentos a la evolución de la situación. Se registran faltantes de combustible, incluso en zonas turísticas, interrupciones prolongadas del suministro eléctrico, afectaciones en el acceso al agua corriente y escasez de alimentos y medicamentos”, dijo la cancillería hace menos de un mes.

Hay más datos sorprendentes en el inicio de este 2026, como el de Canadá, que a pesar de todo lo que ha ocurrido despegó en comparación con enero de 2025. El año pasado llegaron a la Isla 88.987 viajeros, un 12% menos que los 99.7244 de este año. No obstante, se teme lo peor cuando se contabilice este febrero y el marzo que está por comenzar, ya con las operaciones de todos los vuelos suspendidas por el bloqueo petrolero, que ha dejado los aeropuertos cubanos sin queroseno con el que abastecer a las compañías extranjeras.

“A partir de 2023 la dependencia de Canadá ha sido desproporcionada, al extremo de que sus turistas no solamente superan ampliamente los provenientes de los otros 3 grandes emisores (comunidad cubana en el exterior, EE UU y Rusia) sino también el total del resto de países”, decía hace pocos días el economista cubano Pedro Monreal. Canadá siguió este enero haciendo palidecer el dato de turistas de cualquier otro país, con más de la mitad del total, pero la situación se ha complicado hasta lo imposible.

Rusia también ha remontado desde el pasado año, cuando sus turistas habían experimentado una gran caída comparados con enero de 2024. Sin embargo, esta vez mejoran el dato de 2025, con 15.688, un 31% más que el año pasado con 11.967. Se sabe hoy que el gigante euroasiático se colocó como segundo emisor de turistas el primer mes del año, un día después de que culminara la evacuación de los que había en la Isla este febrero.

Con unas cifras mucho más discretas, también sobresale el despegue chino, que pasó de 2.349 en enero de 2025 a 3.460 en 2026, un 47,3% más, fruto también del esfuerzo para captar a ese codiciado viajero que, además de potencialmente cuantioso, gasta mucho dinero en sus salidas.

En el lado contrario, la sorpresa está en EE UU. Los viajeros de ese país se hunden un 50%, desde los 14.027 el pasado año a los 6.997 de este y una suerte similar corre la comunidad cubana en el exterior, gran parte de ella procedente desde ese país. En enero de 2025 llegaron 21.015 personas nacidas en la Isla a visitarla, pero este enero solo lo hicieron 12.574, un 41% menos.