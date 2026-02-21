Camila Cabello alza la voz por Cuba y denuncia la crisis en la Isla

Su reciente mensaje destaca por la contundencia del lenguaje y por situar el foco en la crisis interna del país.

A diferencia de otros artistas de origen cubano que han evitado posicionamientos políticos explícitos, la cantante optó por un tono frontal contra la dictadura

La Habana/La cantante y compositora cubanoamericana Camila Cabello ha puesto el foco de sus seguidores hacia la situación en la Isla tras publicar en sus redes sociales un mensaje inusualmente directo contra el régimen cubano. En un texto cargado de un tono personal, la artista denunció la gravedad de la crisis y aseguró que mantiene contacto constante con sus familiares que aún viven en el país.

“También siento una responsabilidad de hablar de lo que está pasando en Cuba, todavía tengo familia en la Isla a la que hablamos y le enviamos medicamentos, comida y ropa”, escribió la intérprete, que nació en La Habana en 1997. Sus palabras llegan en un momento de creciente deterioro económico y social en el país, marcado por apagones prolongados, escasez de alimentos y un aumento de la migración.

En su publicación, Cabello describió con crudeza el panorama que, según afirma, le transmiten sus allegados. “Han sido 67 años de una dictadura fallida y un régimen opresivo. El pueblo cubano está sufriendo en una cámara de eco donde nadie puede escucharlos porque hablar es arriesgar tu vida”, señaló.

La artista también denunció la precariedad material que atraviesan los ciudadanos. “Muchas personas están muriendo de hambre, buscando comida en montones de basura, y la única manera de sobrevivir es que los familiares te envían cajas de medicamentos porque ni los hospitales tienen medicamentos”, añadió, en una descripción que coincide con numerosos testimonios recogidos por medios independientes y organizaciones humanitarias.

Cabello nació en Cojímar (Habana del Este) y pasó sus primeros años entre Cuba y México. En 2002, con apenas cinco años, emigró junto a su madre a Estados Unidos, donde se establecieron en Miami. Su padre se reuniría con la familia meses después.

Como ha contado en múltiples entrevistas, su infancia estuvo marcada por el desarraigo y la adaptación a un nuevo idioma. La música apareció temprano como refugio. Admiradora de artistas como Celia Cruz y Alejandro Fernández, comenzó a cantar en la escuela y a subir versiones a internet durante la adolescencia.

Su salto a la fama llegó en 2012, cuando participó en el programa televisivo The X Factor en Estados Unidos. Aunque inicialmente fue eliminada como solista, los jueces la integraron en el grupo femenino Fifth Harmony, que terminaría convirtiéndose en uno de los fenómenos pop de la década.

Con la agrupación obtuvo éxitos comerciales notables, pero en 2016 decidió iniciar una carrera en solitario. La apuesta resultó decisiva. Su primer álbum, Camila (2018), debutó en el número uno del Billboard 200 y la consolidó como figura propia dentro del pop latino-anglo.

El pronunciamiento resulta especialmente significativo por el perfil global de Cabello, una de las voces latinas más reconocidas del pop internacional. Con 12 millones de seguidores en X, 17 millones en Facebook y más de 63 millones en Instagram, su mensaje ha tenido un amplísimo alcance. A diferencia de otros artistas de origen cubano que han evitado posicionamientos políticos explícitos, la cantante optó por un tono frontal que apunta directamente al sistema de poder en la Isla.

Entre sus temas más conocidos destacan Havana, Señorita (junto a Shawn Mendes), Never Be the Same y Don’t Go Yet. Havana, en particular, se convirtió en un fenómeno global con miles de millones de reproducciones y múltiples certificaciones de platino, además de reforzar su identidad artística vinculada a sus raíces cubanas.

A lo largo de su carrera, Cabello ha obtenido premios American Music Awards, Latin Grammy y Billboard Music Awards, y ha sido nominada en varias ocasiones a los Grammy anglosajones. Su discografía posterior –incluidos Romance (2019) y Familia (2022)– ha mantenido una presencia constante en las listas internacionales.

Pese a su éxito en la industria, la cantante ha alternado su perfil musical con posicionamientos puntuales sobre temas sociales, especialmente migración y comunidad latina. Sin embargo, su reciente mensaje sobre Cuba destaca por la contundencia del lenguaje y por situar el foco en la crisis interna del país.

La intérprete también aludió al deterioro de los servicios básicos. “La luz se ha ido por tanto tiempo que la comida se estropea y el agua se vuelve escasa”, escribió. Y añadió una denuncia sobre la represión: “Cuando la gente ha protestado pacíficamente, ha desaparecido o ha sido encerrada, algunos de tan sólo 13 años”.

Cabello concluyó su llamado describiendo el éxodo cubano en términos dramáticos: “No es de extrañar que tantos cubanos se hayan lanzado a aguas infestadas de tiburones… arriesgando sus vidas por la libertad”. Además, invitó a sus seguidores a colaborar con Cáritas Cuba: “Si eres capaz de dar, cualquier donación hace la diferencia”.

El impacto de sus palabras se amplifica por el momento que atraviesa la Isla, donde el Gobierno continúa negando la existencia de una crisis humanitaria mientras millones de cubanos dependen de remesas y ayuda externa para subsistir. Su mensaje, difundido a millones de seguidores, rompe el silencio habitual de muchas figuras del entretenimiento y vuelve a colocar la situación de Cuba en la conversación pública internacional.