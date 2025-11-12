Un camión se cae de un puente con su carga de dos transformadores eléctricos

Holguín/Las fuertes lluvias asociadas a Melissa siguen provocando catástrofes dos semanas después de la llegada del huracán. Un deslave en un puente en Holguín ha provocado el espectacular accidente de un camión de la Empresa Eléctrica que transportaba dos transformadores.

El siniestro se produjo en Prolongación de Calle Libertad, frente a la fábrica de sarcófagos y en las proximidades del Ferrocarril de Holguín, y a pesar de dejar completamente volcado el vehículo, el chofer solo ha sufrido heridas leves según las primeras informaciones.

Los vecinos afirman que el accidente sucedió en horas de la noche, aunque a primera hora de esta mañana los equipos de rescate observaban –bajo la atenta mirada de residentes y curiosos– aún el camión para planificar el rescate. Los transformadores no parecen haber sufrido daños, aunque quedaron parcialmente sumergidos en el fango.

En las imágenes tomadas por 14ymedio, se observan los severos destrozos que sufrió la vía, con el asfalto completamente despedazado y los árboles tronchados a ambos lados del puente.