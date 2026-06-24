El canciller cubano acusa a Marco Rubio de impulsar “un crimen desde la mayor potencia del mundo”

Madrid/"Agresión despiadada", "castigo colectivo" y, ahora, "crimen": el canciller cubano recorre el diccionario para expresar su indignación contra las sanciones que EE UU va agregando día tras día contra el régimen cubano. Y, para Bruno Rodríguez, el mayor criminal es el secretario de Estado de origen cubano, Marco Rubio, contra el que concentra toda su ira, al punto de olvidarse de la existencia de Donald Trump, que no aparece mencionado una sola vez en el tuit de este martes en el que califica a su némesis y alter ego de “deshonesto y mendaz”.

“Lo que impulsa este individuo desde la mayor potencia del mundo es un crimen”, escribe el canciller en referencia a las sanciones anunciadas unas horas antes contra cinco entidades estatales de la Isla y la esposa del general Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro. Sin embargo, Rodríguez alardea de que su Gobierno ha demostrado "ser más fuerte, capaz y eficaz de lo que esperaba [EE UU] frente a la agresión despiadada y el castigo colectivo contra el pueblo y sus condiciones de vida”.

El ministro de Relaciones Exteriores ha sido el único miembro del Gobierno en pronunciarse por el momento. El mandatario, Miguel Díaz-Canel, y el primer ministro, Manuel Marrero, pasaron el día enfrascados en los actos de homenaje por el fallecimiento del comandante Ramiro Valdés, “héroe humilde, íntegro y leal, protagonista de la obra extraordinaria que es la Revolución”, según dijo el jefe del Ejecutivo en redes.

En cambio, todos los cargos supeditados a la Cancillería se unieron al discurso. “La mafia anticubana le ha encargado la tarea de verdugo del pueblo cubano. El secretario de Estado muestra ansiedad por no lograr la rendición que ha prometido. Así funciona la corrupción política en EE UU, sin el menor respeto a la condición humana”, expuso Carlos Fernández de Cossío. Las embajadas y sus jefes postearon también mensajes de condena sobre la decisión y contra Rubio, al que consideran portavoz y ejecutor de las presiones del exilio en Miami.

Entre las cabezas visibles de Exteriores, solo la vicecanciller Josefina Vidal, que empieza a sonar en algunos círculos como la posible Delcy cubana que busca Washington según el modelo aplicado en Venezuela, se mantuvo al margen y compartió en sus redes sociales la entrevista concedida al diario mexicano La Jornada en la que habla de las conversaciones con EE UU , sin precisar quiénes son los interlocutores en ambas partes. "Hay un canal, ha habido encuentros, ha habido intercambios, pero no ha habido un progreso significativo", dijo. La diplomática mencionó precisamente en esa conversación una dinámica que resumía lo que estaba justo a punto de producirse. “Se ha dado el caso en que nos sentamos a conversar y, unos días después, llega una nueva sanción".

Pocas horas después, llegaban efectivamente nuevas medidas, que alcanzan a empresas financieras, logísticas, mineras y siderúrgicas, y amenazan a terceros que mantengan relaciones con ellas. Uno de los casos más señalados es el del Banco Financiero Internacional (BFI), utilizado para, entre otras cosas, canalizar los pagos por los médicos cubanos que el régimen exporta aún, principalmente a México, Calabria (Italia) y algunos países del Golfo Pérsico.

Varios analistas económicos cubanos han ofrecido sus consideraciones sobre las últimas medidas

Varios analistas económicos cubanos han ofrecido sus consideraciones sobre las últimas medidas.

Ricardo Herrero, director ejecutivo del Cuba Study Group, señalaba que “el dominó está trancado” en referencia a las conversaciones entre La Habana y Washington y que lo único que puede desatascar la situación son “suficientes concesiones políticas que Trump y Rubio puedan vender como una victoria en Florida”. El experto, conocido por su oposición al embargo y las sanciones, deja claro que Trump será quien decida qué es suficiente, pero cree que Rubio aboga por un “estallido social que cambie el cálculo en Washington a favor de una intervención militar” porque hasta ahora el régimen no mueve ficha suficiente. “Mientras tanto, la represión, el control, y las sanciones siguen utilizando al pueblo cubano como carne de cañón. Y su sufrimiento continúa sin fin”, consideró.

Por su parte, el historiador cubanoamericano Michael Bustamante consideró que las medidas anunciadas ayer suponen un desaire a las propuestas económicas de La Habana pero, aunque se declara partidario del fin de Gaesa, el conglomerado militar del régimen, duda que sean útiles porque están desincentivando cualquier salida. Contempla, eso sí, dos opciones: que se pretenda provocar un “empobrecimiento para provocar una explosión social y una operación militar” o bien “devaluar los activos del Estado cubano hasta tal punto que La Habana acepte desmantelar Gaesa y vender partes por cuatro duros a postores estadounidenses, irónicamente, algo que las nuevas reformas anunciadas la semana pasada podrían facilitar”.