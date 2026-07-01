El canciller cubano dice que las conversaciones con EE UU se han estancado

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, dice que no ve solución a la retirada de las sanciones.

Bruno Rodríguez anunció un debate en la ONU para el 7 de julio contra el "bloqueo" y denunció que Washington trata de impedirlo

Madrid/El Gobierno cubano anunció este martes que el próximo 7 de julio tendrá lugar una sesión en la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, solicitada por La Habana, para abordar las afectaciones del "bloqueo" impuesto por Estados Unidos a la Isla.

El ministro de Relaciones Exteriores destacó que las conversaciones iniciadas a principios de este año se han estancado, dejando pocas esperanzas de poner fin a las sanciones estadounidenses que han asediado la economía en crisis de la Isla.

"Las conversaciones entre Cuba y los Estados Unidos no muestran ningún progreso", dijo Rodríguez en una conferencia de prensa en La Habana. "La conducta de las delegaciones del Gobierno de los Estados Unidos, generalmente respetuosa, ha ido acompañada de amenazas constantes contra Cuba, la aplicación de medidas coercitivas y declaraciones ofensivas con respecto a la independencia de nuestro país".

"La conducta de las delegaciones del Gobierno de los Estados Unidos, generalmente respetuosa, ha ido acompañada de amenazas constantes contra Cuba, la aplicación de medidas coercitivas y declaraciones ofensivas con respecto a la independencia de nuestro país"

Rodríguez dijo a la prensa internacional que las sanciones estadounidenses están "causando muertes", la economía colapsa y la grave escasez de alimentos, combustible, medicamentos y electricidad hacen que la vida sea casi insoportable para millones de residentes de la Isla.

"A pesar de esto, Cuba permanece abierta al diálogo y a la resolución pacífica de las diferencias, basada en el respeto mutuo y la no injerencia en los asuntos internos de Cuba".

Rodríguez también dijo que el Departamento de Estado también estaba "presionando e ⁠intimidando" a los estados miembros de las Naciones Unidas para posponer el debate anunciado para la próxima semana.

El canciller cubano reiteró también que las medidas como las que aplica Washington contra La Habana constituyen “una amenaza para la paz, la seguridad y la estabilidad regional, y rechazó que sea al contrario.

“Cuba no es una amenaza. El bloqueo sí. El bloqueo y la política de agresión y hostilidad del Gobierno de los Estados Unidos contra Cuba es una amenaza para la existencia y el bienestar del pueblo cubano”, señaló el canciller.

El debate precede a una votación, en gran medida simbólica y no vinculante, de los estados miembros de la ONU que se realiza en torno al mes de octubre para pedir a el fin de las sanciones contra Cuba.

"El bloqueo y la política de agresión y hostilidad del Gobierno de los Estados Unidos contra Cuba es una amenaza para la existencia y el bienestar del pueblo cubano”

El texto se ha votado ya 33 veces y acumula votos favorables históricamente, casi unánimes, con solo Estados Unidos e Israel tradicionalmente –con excepción de la abstención durante el deshielo– en contra. En 2025, sin embargo, Cuba cosechó el peor resultado, con 165 votos a favor, siete en contra y doce abstenciones.

Al respecto, el presidente de la isla, Miguel Díaz-Canel, afirmó en las redes sociales que Cuba denunciará "las crecientes amenazas y las consecuencias de las medidas de asfixia económica impuestas por el Gobierno de EE UU contra el pueblo cubano".

"Sabemos que la abrumadora mayoría de la comunidad internacional condenará una vez más el genocidio y el castigo colectivo al que EE UU somete a nuestro pueblo", añadió el mandatario.