El canciller cubano promete “soluciones creativas” contra la crisis humanitaria y ofrece “diálogo con Estados Unidos”

Bruno Rodríguez se presenta ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, dentro de su recorrido internacional en busca de apoyos contra el "cerco energético" impuesto por Washington

Ginebra/El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, se presentó este lunes en el Consejo de Derechos Humanos, desde donde transmitió a Estados Unidos el mensaje de que "defenderá con vigor y coraje su derecho a la libre determinación", pero a la vez le tendió una oferta para mantener un diálogo en base al respeto mutuo.

En una alocución en ese foro, el canciller prometió que se impedirá una crisis humanitaria en Cuba como consecuencia de lo que su Gobierno denomina "el cerco energético", resultado de la decisión de Washington de amenazar con aranceles a los países que exporten petróleo a la Isla.

"¿Puede permitirse a una gran potencia intentar destruir a una pequeña nación, provocar una tragedia humanitaria, destrozar su cultura nacional (...) Todo ello con el burdo pretexto de la seguridad nacional?" se preguntó el canciller.

En ese punto, reconoció que la situación en la que ha puesto Estados Unidos a Cuba provocará "privaciones y sufrimientos", aunque confió en que se encontrarán "soluciones creativas" para mitigar el daño humanitario.

No obstante, en la misma intervención, el canciller aseguró que "también hay disposición para un diálogo con Estados Unidos", pero enfatizó que éste tendría que estar basado en "el derecho internacional, el respeto mutuo, el beneficio recíproco, sin precondiciones ni injerencia en los asuntos internos".

Rodríguez señaló que el objetivo debería ser "alcanzar una relación civilizada dentro de nuestras diferencias, e incluso promover la cooperación".

En un pasaje de su discurso, el ministro cubano saludó la "resistencia comunitaria del pueblo de Minnesota", en referencia a las manifestaciones con la política de inmigración del Gobierno federal estadounidense y las acciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), la policía de la inmigración.

En las últimas semanas, EE UU ha afirmado reiteradamente que mantiene conversaciones con representantes del régimen cubano e incluso insistido en que parte del Gobierno no lo sabe. Las versiones difieren sobre con quién es el diálogo, si el hijo o el nieto de Raúl Castro.

El Ejecutivo de Díaz-Canel asegura que esto no es cierto y que todo lo que dice Washington es para instalar desconfianza en La Habana, a la vez que reconoce que hay conversaciones: las habituales y limitadas a temas migratorios o de narcotráfico.