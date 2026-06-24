Casalinda ya no es "la mejor tienda para tu familia"

“Las ventas están muy bajas”, admitió una empleada durante una discusión ocurrida este miércoles en el interior del comercio.

Menos mercancía y precios altos en dólares han alejado a los clientes del establecimiento estatal en asociación con un empresario italiano

La Habana/Los anaqueles de Casalinda todavía exhiben confituras, alimentos y productos de aseo, pero las ventas no responden a las expectativas que acompañaron su inauguración. Poco más de un año después de abrir sus puertas como "la mejor tienda para tu familia" y "la más completa de Cuba”, el establecimiento en dólares de Galiano y San Rafael muestra señales de pérdida de clientela que los propios trabajadores comienzan a reconocer.

“Las ventas están muy bajas”, admitió una empleada durante una discusión ocurrida este miércoles en el interior del comercio. El altercado comenzó cuando un cliente protestó porque la tienda no tenía cambio y pretendía completar el vuelto con confituras que, según denunció, estaban en mal estado.

La práctica de entregar dulces en lugar de dinero tampoco es nueva. El mismo día de la inauguración, el 12 de abril de 2025, 14ymedio constató que el establecimiento daba el vuelto en caramelos y cuadritos de sopa. Entonces también fallaban las terminales de pago y la conexión a internet, faltaban precios visibles y no había baños disponibles para el público.

La diferencia es que, durante aquella jornada, la novedad todavía atraía a muchos curiosos. Frente al edificio se formó una pequeña cola, vigilada por boinas rojas de las Tropas de Prevención del Ejército, aunque buena parte de quienes esperaban no disponía de las divisas necesarias para comprar.

El establecimiento conserva su función como punto de recogida de pedidos pagados desde el exterior, pero ha perdido parte del atractivo que acompañó su inauguración. / 14ymedio

Una vecina de Luyanó explicó entonces que había acudido a buscar jabón y otros artículos de aseo, pero fundamentalmente para “mirar y pasear por un lugar nuevo, bonito y lleno de cosas”. Solo llevaba tres dólares. Otros transeúntes preguntaban en qué moneda se podía pagar y seguían de largo al saber que el comercio no aceptaba pesos cubanos.

El proyecto había sido anunciado en noviembre de 2023 como una iniciativa “novedosa” entre Tiendas Caribe, perteneciente al conglomerado militar Gaesa, y la compañía italiana Italsav. El centro comercial debía comenzar primero con ventas por internet, orientadas a compradores desde el exterior, y abrir al público a comienzos de 2024.

La inauguración se demoró más de un año. Cuando finalmente comenzó a funcionar, en abril de 2025, Casalinda fue presentada como la gran recuperación comercial del edificio que antes de 1959 albergó el popular Ten Cents de la cadena estadounidense Woolworth.

Desde el anuncio del proyecto el empresario italiano Berto Savina había mostrado un notable optimismo sobre sus posibilidades y celebraba el acuerdo como el resultado de más de un año de negociaciones.

El mismo día de la apertura, la abundancia de mercancías contrastaba con la limitada capacidad de compra de quienes se asomaban a los salones. Con el paso de los meses, la depreciación del peso hizo todavía más inaccesibles los precios. Una compra modesta de arroz, detergente, frijoles o papel sanitario podía alcanzar el equivalente a varios miles de pesos, mientras una parte significativa de los clientes dependía de una transferencia enviada desde fuera del país.

A los riesgos propios de asociarse con el Estado cubano se suma la exposición a las sanciones de EE UU contra el entramado empresarial de las Fuerzas Armadas. / 14ymedio

Últimamente, no se ve a Berto Savina en los pasillos de la tienda. El aire acondicionado ya no funciona y, cuando se va la luz durante demasiadas horas, el potente generador termina apagándose por falta de combustible.

La tienda virtual continúa activa y Casalinda no ha anunciado cierres, recortes de plantilla ni dificultades financieras. Tampoco existen cifras públicas que permitan medir una eventual caída de su facturación.

A los riesgos propios de asociarse con el Estado cubano se suma la exposición a las sanciones de Estados Unidos contra el entramado empresarial de las Fuerzas Armadas. Tiendas Caribe, la contraparte estatal de Italsav en Casalinda, pertenece a la órbita de Gaesa. La presión ha aumentado este año, desde que EE UU advirtió de que el riesgo de sanciones se extendía también a empresas extranjeras y entidades financieras que hicieran negocios con compañías controladas en un 50% o más por el conglomerado militar.

El establecimiento conserva su función como punto de recogida de pedidos pagados desde el exterior, pero ha perdido parte del atractivo que acompañó su inauguración. En la antigua catedral comercial de Galiano hay cada día menos mercancías y los clientes escasean a medida que se profundiza la crisis.