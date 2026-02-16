Castigarán con cortes de luz de al menos 72 horas a las empresas que consuman demasiada electricidad

Tres barcos cubanos recorren el Caribe en un intento frustrado de conseguir GLP, el gas que se usa en la Isla para cocinar

Madrid/El buque Gas Exelero, dedicado al transporte de gas licuado de petróleo (GLP) a Cuba con bandera de Islas Marshall, navega rumbo a Jamaica después de haber estado este domingo en Willemstad, Curazao. Su calado actual, de 4,2 metros, indica que el tanquero no logró cargar GLP en la isla neerlandesa e intentará conseguirlo en Kingston, donde fracasó el Eugenia Gas este sábado, según el especialista de la Universidad de Texas, Jorge Piñón.

El intento le costó el escaso combustible del que dispone el país, señaló el experto a este diario el sábado, cuando el barco regresaba a Santiago de Cuba después de ver frustrado el intento de acercarse a la refinería de Petrojam en la capital jamaicana. Era el segundo fracaso de la flota cubana en medio mes, después de que al cierre de enero el Emilia, que opera bajo bandera cubana, no pudo adquirir GLP en Kingston.

Jamaica ha sido un suministrador habitual del gas de cocina que se usa en Cuba, pero ese día acababa de entrar en vigor la orden firmada por Donald Trump que amenazaba con aranceles a cualquier país que entregase combustible a la Isla. Los registros de VesselFinder indicaron entonces que el Emilia salió de la Isla con el mismo calado con el que regresó.

Bloomberg publicó un análisis basado en las imágenes satelitales sobre los niveles de luz que emite la Isla y que determinaba que la caída alcanza el 50% en ciudades como Santiago de Cuba y Holguín

Las restricciones sobre los combustibles han complicado una situación que ya mostraba una suma precariedad en los dos últimos años. Este fin de semana, el medio económico Bloomberg publicó un análisis basado en las imágenes satelitales sobre los niveles de luz que emite la Isla y que determinaba que la caída alcanza el 50% en ciudades como Santiago de Cuba y Holguín si se compara con el promedio histórico. En zonas rurales, la situación es aún peor, mientras que La Habana aún mostraba una fuerte ventaja en el momento en que se realizó la investigación, con la excepción de las áreas de Cojímar y Alamar, significativamente más oscuras que el resto.

Este domingo, la Unión Eléctrica de Cuba informaba a la población en la hora punta de una demanda de 3.009 megavatios (MW) frente a una capacidad de generación de 1.427. Pero, además, el día estuvo marcado por una incidencia que llegó a causar risa dentro de la dramática situación.

La unidad 1 de la termoeléctrica Ernesto Guevara salió de línea por una avería antes de la 12 del mediodía, volvió a entrar casi a las 3 de la tarde y solo una hora después se desconectó. A las 17:28 se reconectó al sistema nuevamente, generando hilaridad entre unos clientes que ya no pueden más: “Ahora no me acuerdo si yo estaba entrando o saliendo”, decía uno. “Como un arbolito de Navidad: ‘enciendo un rato, apaga un rato’", bromeaba otro. “O sea salio 2 veces y entro 2 veces. El chiste se cuenta solo. Gracias, SEN (sistema eléctrico nacional), porque, a pesar de los criminales apagones, nos haces reír todos los días”, comentó un usuario.

Menos ganas de reír tendrán los que han sido sancionados por incumplir los planes de ahorro del Gobierno. El medio oficial de la provincia de Las Tunas anunció este fin de semana medidas específicas dentro de su territorio para contener el gasto energético, una constante en la mayor parte de la Isla en función de las características y posibilidades de su zona.

Entre las medidas anunciadas por Maritza González Llorente, directora de la Oficina Nacional para el Uso Racional de la Energía en Las Tunas, está la “única medida punitiva” que se va a aplicar a las empresas –estatales y privadas– que incumplan con el plan de consumo que se les exige, tajante por lo demás, ya que será el corte de luz.

“A todos los que incumplieron el plan de consumo del mes de enero se les está cortando el servicio. Esta medida se notifica con 48 horas de antelación. Luego se aplica 72 horas como mínimo, y la máxima duración del corte se extiende hasta que el moroso recupere el sobregiro”, expuso la funcionaria.

También se aplicará la desconexión de los circuitos “no apagables” a los actores económicos que están dentro de ellos, para lo que se ha tenido que determinar quiénes son los que se benefician de su condición de vecindad de un hospital o cualquier otro servicio vital. “Incrementaremos las acciones de control en cada uno de estos circuitos no apagables, y revisaremos los fines de semana, de viernes a lunes, si los interruptores están abiertos, para notificar las incidencias”, advirtió la funcionaria.