Un centenar de masones frustran el intento del Gobierno de apartar al líder del Supremo Consejo

"Yo solo he venido a referir lo que dice la sentencia", advirtió García Meriño. "No vine a explicar nada más".

"Para las autoridades no soy el Soberano; para mis hermanos sí lo soy", replica José Ramón Viñas Alonso a la funcionaria del Ministerio de Justicia que le informó de una sentencia que lo destituye

La Habana/Un centenar de masones acudió este viernes a la sede del Supremo Consejo del Grado 33 para la República de Cuba, en Centro Habana, para respaldar a su Soberano Gran Comendador, José Ramón Viñas Alonso, y rechazar lo que consideran un nuevo intento del Gobierno de intervenir la organización. La movilización se produjo después de que dirigentes de la institución denunciaran que el Ministerio de Justicia pretendía apartar a Viñas de su cargo mediante una resolución administrativa.

Este diario observó, antes del inicio de la reunión, la presencia de varios agentes de la Seguridad del Estado y de una guagua roja estacionada en una esquina próxima a la sede del Supremo Consejo, en el parque de los Mártires. Del vehículo descendieron dos hombres, mientras el conductor permaneció a bordo. Varios masones interpretaron que se trataba de un vehículo destinado a llevarlos en caso de una intervención policial.

La reunión estuvo encabezada por la directora de Asociaciones, Miriam Marta García Meriño, cuya presencia había sido anunciada desde el jueves por los propios masones. Sin embargo, la sustitución del máximo dirigente del Supremo Consejo no llegó a concretarse y Viñas Alonso permaneció en el cargo al término del encuentro.

"Para las autoridades no soy el Soberano; para mis hermanos sí lo soy". / Cortesía

"Yo solo he venido a referir lo que dice la sentencia", advirtió García Meriño. "No vine a explicar nada más". Viñas Alonso le respondió que el fallo únicamente sostiene que no ostenta la condición de Soberano ante el Estado. "Para las autoridades no soy el Soberano; para mis hermanos sí lo soy", replicó, como consta en los videos entregados a 14ymedio.

Los dirigentes del Supremo Consejo sostienen que el Ministerio de Justicia intenta ejecutar la Resolución 342/25, dictada cuando Óscar Manuel Silvera Martínez era ministro de Justicia y recurrida posteriormente ante el Tribunal Supremo Popular, que habría confirmado la decisión. Hasta el momento, ni el texto de esa resolución ni el fallo judicial han sido difundidos públicamente, y Justicia tampoco se ha pronunciado sobre el caso.

Los masones sostienen que la resolución busca sustituir a Viñas Alonso por Lázaro Faustino Cuesta Valdés, una decisión que consideran incompatible con la legislación del Rito Escocés Antiguo y Aceptado y con los acuerdos adoptados por la Alta Cámara del Supremo Consejo, el órgano que, según sus estatutos, tiene la facultad exclusiva de elegir o destituir a su máxima autoridad.

Este diario observó, antes del inicio de la reunión, la presencia de varios agentes de la Seguridad del Estado en una esquina próxima a la sede del Supremo Consejo, en el parque de los Mártires. / 14ymedio

La disputa es un nuevo episodio de la crisis que atraviesa la masonería cubana desde hace varios años. Tras las protestas del 11 de julio de 2021, Viñas Alonso respaldó una carta dirigida a Miguel Díaz-Canel en la que se rechazaba la "orden de combate" pronunciada por el mandatario durante aquellas manifestaciones. Desde entonces, dirigentes del Supremo Consejo denuncian presiones, interrogatorios y una campaña para desplazarlo de la institución.

La confrontación se ha trasladado también a la esfera pública. Horas antes de la reunión, el sitio oficialista Razones de Cuba publicó un extenso artículo contra Viñas Alonso y el escritor Ángel Santiesteban Prats, Gran Canciller del Supremo Consejo. En el texto los acusa de integrar una supuesta red de corrupción, desviar fondos del Asilo Nacional Masónico y utilizar la organización con fines políticos, aunque no aporta documentos ni pruebas que sustenten esas acusaciones.

El desenlace deja abierto un conflicto que se prolonga desde hace cinco años y que ha enfrentado a sectores de la masonería cubana con las autoridades. / 14ymedio

La publicación oficialista apareció apenas unas horas antes de la comparecencia convocada por el Ministerio de Justicia, un hecho que los dirigentes masones interpretan como parte de una campaña para desacreditar a la actual dirección del Supremo Consejo.

Hasta el cierre de esta edición, el Ministerio de Justicia no había ofrecido una versión oficial sobre lo ocurrido durante la reunión ni explicado por qué no se materializó el relevo anunciado. Tampoco se habían reportado detenciones ni incidentes relevantes.

El desenlace deja abierto un conflicto que se prolonga desde hace cinco años y que ha enfrentado a sectores de la masonería cubana con las autoridades. Aunque Viñas Alonso conserva, por ahora, la dirección del Supremo Consejo, los dirigentes de la institución consideran que la presión del Estado sobre la organización está lejos de haber terminado.