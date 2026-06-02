Un centro cultural en La Habana financiado por Europa, saqueado y abandonado

El proyecto nació para que lo dirigiera Israel Rojas, líder del dúo Buena Fe, quien nunca llegó a hacerse cargo

La Habana/A un año de su apertura, el Centro Sociocultural La Colina, en el municipio habanero de Regla, se encuentra cerrado y en estado de abandono. La instalación se inauguró el 6 de mayo de 2025 como parte del proyecto de cooperación internacional “Dinamización del tejido sociocultural del municipio de Regla ReglarizArte”, impulsado por la Unión Europea (UE) en Cuba y ejecutado por las ONG españolas Movimiento por la Paz (MPDL) y el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional.

El proyecto contó con el financiamiento de la UE (650.000 euros) y del Ayuntamiento de Barcelona (140 000 euros), beneficiando a iniciativas de actores para el desarrollo local, como la Banda Municipal de Música, el Cabildo de Regla, la Biblioteca, el Museo, Vélo Cuba y Robótica Automática Valle.

El asunto pone de relieve la brecha entre la inversión en infraestructura cultural y la capacidad institucional para garantizar su funcionamiento y sostenibilidad, un problema estructural que amenaza la supervivencia de iniciativas vitales para el desarrollo de las comunidades.

La remodelación del inmueble se vio afectada por el paso de la pandemia del covid y la reunificación monetaria

El centro La Colina se convirtió en el corazón del macroproyecto. Ante la falta de ofertas culturales para la población reglana, en 2019 comenzó su ejecución por la contrapartes nacionales, que fueron el gobierno de La Habana y el Consejo de la Administración Municipal de Regla.

La remodelación del inmueble se vio afectada por el paso de la pandemia del covid y la reunificación monetaria. Durante la implementación de las acciones, se decidió que el mejor modelo de gestión para administrarlo sería un proyecto de desarrollo local, bajo la dirección del músico y gestor cultural Israel Rojas, líder del grupo Buena Fe.

“No obstante, Rojas nunca llegó a recibir los documentos oficiales que lo nombraban formalmente como gestor, lo que dejó el cargo en un limbo administrativo y complicó la puesta en marcha de las iniciativas previstas”, explica Jesús Reyes, líder de MPDL.

"Los niños del barrio entraban a jugar y destrozar el lugar. Se dedicaban a apedrear los cristales y usaban la sala de protocolo como cancha de fútbol". / IPS

Finalmente, el centro abrió sus puertas hace poco más de un año como un espacio pensado para el crecimiento cultural y el encuentro comunitario, con salas equipadas para talleres, exposiciones y actividades educativas.

En la gala inaugural, la embajadora de la Unión Europea en Cuba, Isabell Brilhante, subrayó que el centro reflejaba las prioridades compartidas por la comunidad de Regla, y que su sostenibilidad sería el principal desafío.

La Colina ahora luce abandonada, muy lejos de las expectativas que despertó apenas un año atrás.

Detalles del saqueo en La Colina, Regla. / IPS

El deterioro del centro se produjo después de la retirada de Rojas del proyecto. Las trabas institucionales y la ineficiencia del gobierno municipal limitaron la capacidad del gestor para garantizar su continuidad. Su salida derivó en el cierre de la instalación, y ante la inactividad y la falta de seguridad, la población saqueó y destruyó el lugar.

Paneles solares, un tanque cisterna elevado, puertas, ventanas, tazas de baño, urinarios, lavamanos, fregaderos, tomacorrientes, bombillos, lámparas y cables, fueron parte de los útiles robados. Asimismo, los vecinos hicieron conexiones ilegales a las instalaciones de electricidad y agua del centro para desviar dichos recursos.

Las obras de la galería Ernesto Gotario y las piezas de la Sala Museográfica, así como los equipos de la Sala de Nuevas Tecnologías y Robótica fueron retirados por la Dirección de Cultura del municipio ante dicha situación. Sin embargo, actualmente se desconoce el paradero de la gran mayoría de ellos.

"Gran parte de los artículos robados fueron encontrados por la Policía en casas de los propios vecinos". / IPS

“Los niños del barrio entraban a jugar y destrozar el lugar. Se dedicaban a apedrear los cristales y usaban la sala de protocolo como cancha de fútbol. Además, gran parte de los artículos robados fueron encontrados por la Policía en casas de los propios vecinos”, explica uno de los trabajadores del equipo que hoy intenta recuperar el centro.

“Hubo una serie de factores que impidieron el buen desarrollo del proyecto, principalmente la falta de apoyo de los gobiernos provincial y municipal. Por más que intentáramos avanzar, nos topábamos con trabas administrativas y burocráticas que una ONG extranjera no puede superar”, afirmó Reyes.