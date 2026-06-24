Un chef cubano que emigró a EE UU gana una estrella Michelin para un restaurante en Florida

Osmel González afirma que “lo que ha impedido que la cocina cubana evolucione es simplemente la revolución”

La Habana/“El sueño de todo chef es tener una estrella Michelin”, dice a Fox News Digital el cubano Osmel González, copropietario del restaurante Emelina, que en mayo pasado fue distinguido con el reconocimiento culinario más famoso del mundo. “Este reconocimiento es para la Cuba que recordamos y la Cuba que imaginamos”, subrayó a la agencia con sede en Chicago, PR Newswire.

“Esta estrella pertenece a todos los cocineros cubanos que nos precedieron y a mi abuela Emelina, cuyo nombre está en nuestra puerta”, agregó el hombre que hace cuatro años abrió el espacio culinario, que se convierte en el primer restaurante cubano del mundo en recibir esta distinción. El reto es claro para González: “Retener esta estrella es lo que realmente supone un trabajo duro”.

“La gastronomía cubana ha esperado mucho tiempo este momento”, dijo la chef Camila Salazar a la misma agencia. “Estamos profundamente agradecidos de ser parte de él”.

El chef cubano y su esposa, Camila Salazar, son los encargados del restaurante que opera bajo el concepto de APM Restaurant Group, fundado por el restaurador venezolano Álvaro Pérez Miranda, en colaboración con Welteroth Property Group dentro del distrito Flamingo Park de West Palm Beach.

González, de 36 años, quien pasó los primeros 22 años de su vida en la Isla, afirma que por décadas el régimen comunista ha frenado el desarrollo culinario del país. “Lo que ha impedido que [la cocina cubana] evolucione es simplemente la revolución que tuvo lugar en el país”, donde a lo largo de 67 años, “la gente ha estado luchando por conseguir comida”.

González, de 36 años, quien pasó los primeros 22 años de su vida en la Isla, afirma que por décadas el régimen comunista ha frenado el desarrollo culinario del país.

En el menú del Emelina destaca la carne de res, una elección deliberada debido a que muchos cubanos tenían poco acceso a ella. Este ingrediente “nunca formó parte de nuestra alimentación habitual. Aquí decidimos presentarla de una manera que creemos que podríamos comer en la Isla”.

“La mayoría de los ingredientes provienen del sur de Florida para contar una historia única”, ha destacado la Guía Michelin. “Las ostras locales escalfadas con espuma de yuca y polvo de champiñones demuestran refinamiento, mientras que los tomates cherry con chimichurri de orégano cubano y espuma de leche de macadamia muestran cómo los ingredientes sencillos pueden brillar”.

González afirma que no están intentando reinventar las viandas cubanas. “Estamos aquí para soñar un poco y llevar esa comida que tanto amamos a este viaje de creatividad”. Además, la oferta gastronómica de West Palm Beach sigue creciendo, por lo que el éxito de Emelina es solo el principio.

“Creo que dentro de cinco años habrá muchos más chefs como nosotros que se mudarán a la zona y aportarán su granito de arena”, dijo.