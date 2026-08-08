China entrega otros 5.000 sistemas fotovoltaicos para zonas rurales de Cuba

El viceprimer ministro y ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Óscar Pérez-Oliva, agradeció el "permanente apoyo" de Pekín.

La donación llega en medio de la grave crisis energética que atraviesa la Isla, marcada por los apagones

La Habana/El Gobierno de China entregó este viernes a Cuba un segundo donativo de 5.000 sistemas fotovoltaicos destinados a llevar electricidad a viviendas de zonas rurales de los 169 municipios del país.

Según informó el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, los equipos también se instalarán en centros de salud y de urgencias médicas, guarderías, casas de niños sin amparo familiar, sucursales bancarias y otras instalaciones de servicios.

La cartera explicó que los nuevos sistemas, gestionados por la Agencia de Cooperación para el Desarrollo, de China, superan en prestaciones a los entregados el año pasado. Cada uno alcanza una potencia de 3,6 kilovatios hora y duplica la capacidad de almacenamiento de energía hasta los 14,3 kilovatios hora, lo que, según el Gobierno, mejora su eficiencia y su adaptación a las condiciones del sistema eléctrico nacional (SEN).

El embajador de China en La Habana, Hua Xin, aseguró que los equipos constituyen "un regalo del pueblo chino" para contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población

Durante la ceremonia de entrega, el viceprimer ministro y ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Óscar Pérez-Oliva, agradeció el "permanente apoyo" de Pekín al sector energético cubano y afirmó que la ayuda tiene un "especial significado" en el actual contexto del país.

Por su parte, el embajador de China en La Habana, Hua Xin, aseguró que los equipos constituyen "un regalo del pueblo chino" para contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población.

En noviembre pasado, China ya había enviado otros 5.000 kits fotovoltaicos para viviendas que quedaron aisladas en el extremo oriental de la Isla tras el paso del huracán Melissa.

El plan oficial contempla la construcción de 92 parques fotovoltaicos con una capacidad instalada cercana a los 2.000 megavatios

La donación llega en medio de la grave crisis energética que atraviesa Cuba, marcada por los frecuentes apagones y el deterioro del parque de generación eléctrica. El Gobierno atribuye la situación al endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos, mientras especialistas señalan también la falta de inversiones durante décadas y el envejecimiento de la infraestructura.

En lo que va de 2026, el país ha registrado siete colapsos totales del SEN y las afectaciones al servicio eléctrico se han convertido en una constante. La mayoría de las centrales termoeléctricas cubanas, construidas en las décadas de 1960 y 1970, operan con frecuentes averías o permanecen fuera de servicio por mantenimiento.

Ante este panorama, las autoridades han apostado por acelerar la generación mediante energía solar con apoyo de China. El plan oficial contempla la construcción de 92 parques fotovoltaicos con una capacidad instalada cercana a los 2.000 megavatios.