Las chinches se adueñan de Sancti Spíritus y obligan a cerrar el Tribunal Provincial

Sancti Spíritus/"No te sientes, que hay chinches". La advertencia, hecha por un instructor de la Policía a un ciudadano que acudió a presentar una denuncia, resume una plaga que se extiende por la ciudad de Sancti Spíritus y que ya no distingue entre viviendas descuidadas, hogares impecables y oficinas estatales. Los insectos han encontrado refugio en muebles, colchones y espacios públicos, mientras los vecinos buscan desesperadamente cómo evitar que entren en sus casas.

Ramón, un cuentapropista que sufrió recientemente un intento de robo en su negocio, ha tenido que visitar varias veces la Primera Unidad de la Policía para dar seguimiento a su denuncia. En cada ocasión, asegura a 14ymedio, el instructor le ha recomendado permanecer de pie. Según su testimonio, la infestación afecta al vestíbulo, los calabozos y otras dependencias donde coinciden detenidos, agentes y visitantes.

"Mientras estaba afuera de la estación y esperaba, también escuché que los colchones de la prisión de Nieves Morejón están igual de infestados", añade Ramón. Dos mujeres que aguardaban para ser atendidas, contaban los pormenores de la situación que vive un familiar preso en ese centro penitenciario. "Los prisioneros prefieren dormir en el suelo porque las camas están prendidas de chinches", cuenta el hombre.

"Mientras estaba afuera de la estación y esperaba, también escuché que los colchones de la prisión de Nieves Morejón están igual de infestados"

La alarma también alcanza al Tribunal Provincial Popular, cuya sede tuvo que cerrar debido a una infestación de chinches. No sería la primera vez. Trabajadores y personas familiarizadas con el funcionamiento del inmueble aseguran que anteriormente se suspendieron los servicios por el mismo problema, pero una orden superior obligó a reanudarlos sin retirar los muebles afectados.

Esta vez, cuentan, los insectos eran visibles para quienes acudían a realizar trámites. Algunos visitantes daban media vuelta apenas advertían su presencia; otros preferían esperar de pie antes que arriesgarse a llevarse un pasajero indeseado entre la ropa. Finalmente, se decidió cerrar nuevamente el local.

Para los vecinos de la cuadra, el problema no termina detrás de las puertas del Tribunal. Temen que los insectos pasen de un edificio a otro y conviertan sus viviendas en otro foco de infestación. "No es fácil, lo pierdes todo. Un colchón está sobre los 200 dólares y ese es el descanso de uno", lamenta un residente, preocupado también por la ropa y los demás objetos que podrían verse afectados.

La imaginación doméstica intenta suplir la falta de soluciones. Algunos colocan paños empapados en cloro cerca de las entradas de las casas y dejan los zapatos dentro de bolsas de nailon. Una abuela de la zona ha ido más lejos: puso las cuatro patas de su cama dentro de latas con un poco de petróleo. "No puedo permitirme comprar un colchón nuevo, así que esto fue lo que se me ocurrió", explica. Son recursos desesperados, que no garantizan acabar con los insectos y pueden añadir riesgos para la salud y la seguridad.

El problema tampoco se limita al centro de la ciudad. En la zona de Garaita, una vía muy transitada entre los consejos populares de El Parque y Kilo 12, los montones de basura forman parte del paisaje. Allí conviven edificios de apartamentos de inspiración soviética y viviendas prefabricadas, habitadas por familias de condiciones económicas muy diversas.

Entre cartones, bolsas, desperdicios domésticos y muebles abandonados aparecen colchones que los vecinos identifican como infestados. Su presencia preocupa especialmente porque rebuscar entre los desechos para recuperar objetos aprovechables se ha convertido en una práctica cotidiana. Un colchón tirado en la calle puede terminar trasladando el problema a otra vivienda.

Los productos especializados son difíciles de encontrar y muchos se importan desde otros países, con precios prohibitivos para quienes cobran salarios estatales

Combatir las chinches tampoco está al alcance de cualquier bolsillo. Los productos especializados son difíciles de encontrar y muchos se importan desde otros países, con precios prohibitivos para quienes cobran salarios estatales. Los vecinos de la ciudad cuestionan, además, la eficacia de las fumigaciones con cipermetrina que ofrecen los servicios de higiene, por las que aseguran que deben pagar cantidades elevadas sin obtener siempre resultados.

Las chinches pueden aparecer incluso en espacios cuidadosamente limpios: se transportan entre pertenencias y se esconden en grietas, costuras y muebles. En Sancti Spíritus, sin embargo, la combinación de infestaciones persistentes, tratamientos insuficientes y precariedad económica amenaza con convertir una molestia doméstica en un problema colectivo. Mientras las instituciones cierran sus puertas y las familias improvisan barreras, los insectos siguen encontrando dónde instalarse.