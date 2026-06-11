La cifra de presos políticos en Cuba alcanza un nuevo récord de 1.281 en mayo

Madrid/El número de presos políticos en Cuba alcanzó en mayo un nuevo récord de 1.281, según el recuento de la organización Prisoners Defenders, que alerta de que esta cifra es solo "la punta del iceberg de la desgracia" en la que esta sumida la Isla y sus habitantes y pone de manifiesto la ola represiva que está llevando a cabo el régimen de Miguel Díaz-Canel.

Según esta organización, durante el mes de mayo se contabilizaron 28 nuevos casos de presos políticos y de conciencia, muchos de ellos en relación con protestas por apagones, falta de agua, escasez de alimentos y deterioro extremo de las condiciones de vida que sufre la Isla.

"Cuba alcanza en mayo un nuevo récord que sólo es la punta del iceberg de la desgracia que viven los cubanos", ha denunciado el presidente de Prisoners Defenders, Javier Larrondo, advirtiendo de que "la comunidad internacional no puede seguir mirando hacia otro lado".

Javier Larrondo, advirtiendo de que "la comunidad internacional no puede seguir mirando hacia otro lado"

"Mientras desde 2021 el país se hunde en una crisis sin precedentes, marcada por apagones, hambre, falta de agua y colapso de todos los servicios básicos, la respuesta del régimen ha sido encarcelar, perseguir y sembrar el terror", ha lamentado, subrayando que "el terrorismo de Estado se ha convertido en la única política practicada" por el régimen de Díaz-Canel "para mantener el poder".

Según Larrondo, "entre los nuevos casos hay mujeres activistas, ciudadanos que denunciaron la realidad en redes sociales y personas detenidas tras potestas pacíficas". Asimismo, el último informe de la ONG también contabiliza a "adolescentes menores encarcelados en prisiones para adultos y víctimas de torturas, malos tratos y privación de atención médica".

En este sentido, Prisoners Defenders ha denunciado la muerte bajo custodia de Ernesto Brieva Sempé, detenido en relación con las protestas del 11 de julio de 2021 y que falleció el 13 de mayo tras tras años de encarcelamiento, enfermedad renal crónica, desnutrición y falta de atención médica adecuada. Con él, son ya seis los presos políticos fallecidos bajo custodia o responsabilidad directa del régimen desde 2023.

El presidente de la organización ha incidido en que "no son casos aislados, son el resultado una política sistemática de abandono, castigo y deshumanización".

El presidente de la organización ha incidido en que "no son casos aislados, son el resultado una política sistemática de abandono, castigo y deshumanización"

Además, ha llamado la atención sobre el hecho de que hay 449 presos políticos gravemente enfermos y otros 52 con trastornos graves de salud mental sin atención médica en las cárceles cubanas. "Cada día que permanecen encarcelados aumenta el riesgo de nuevas muertes", ha advertido.

Por otra parte, Prisoners Defenders ha cuestionado el "supuesto indulto de 2.010 presos" anunciado por el régimen el pasado 25 de mayo, tras constatar una vez analizado el listado que solo un preso político ha sido excarcelado, subrayando que no ha sido sino "otra operación de propaganda". El otro preso político incluido en el indulto aún sigue encarcelado.

"Cuba vive la mayor ola represiva de las últimas décadas y miles de familias continúan pagando el precio de exigir una vida digna, libertad y derechos fundamentales", ha remachado Larrondo.