Una cirugía en La Habana obliga a aplazar el traslado de Di Battista a Italia

El ex diputado, de 48 años, había llegado a Cuba para trabajar en una serie de reportajes.

El ex dirigente del Movimiento 5 Estrellas permanece ingresado en el Hermanos Ameijeiras y todavía no hay una nueva fecha para su repatriación

La Habana/El ex diputado italiano Alessandro Di Battista fue operado en La Habana después de sufrir un nuevo contratiempo de salud que obligó a aplazar su regreso a Italia, previsto inicialmente para este viernes y después para este sábado. El político, conocido como el Che italiano, permanece ingresado en el hospital Hermanos Ameijeiras y, por el momento, no hay una nueva fecha para su repatriación.

La intervención fue confirmada este sábado por la agencia italiana Ansa, que señaló que la operación obligó a retrasar el traslado. La asociación Schierarsi, de la que Di Battista es vicepresidente, se limitó a comunicar que su regreso había sido pospuesto y pidió "máxima discreción y prudencia" a la hora de difundir informaciones sobre su estado de salud.

"El regreso de Alessandro Di Battista a Italia, previsto para hoy, ha sido aplazado", informó la organización. "Pedimos a todos mantener la máxima discreción y prudencia en la difusión de informaciones, a la espera de nuevas actualizaciones".

Según explicó entonces, los gastos del traslado serían cubiertos por el seguro de viaje que había contratado antes de desplazarse a Cuba

Di Battista se encuentra hospitalizado desde el pasado 28 de agosto, cuando sufrió un fuerte malestar mientras se encontraba en Santa Clara, donde preparaba una serie de reportajes sobre Cuba. Tras ser atendido inicialmente en esa provincia, fue trasladado al Hermanos Ameijeiras, en La Habana.

La situación parecía haber evolucionado favorablemente durante los últimos días. El propio ex dirigente del Movimiento 5 Estrellas había comunicado el pasado miércoles que se sentía "mucho mejor" y anunció que abandonaría la Isla el 4 de septiembre a bordo de una aeroambulancia. Según explicó entonces, los gastos del traslado serían cubiertos por el seguro de viaje que había contratado antes de desplazarse a Cuba.

La salida, sin embargo, fue primero aplazada y finalmente suspendida tras la intervención quirúrgica.

La prensa italiana ofrece todavía pocos detalles sobre qué obligó a los médicos a operar al político. Ansa no informa del tipo de cirugía ni ofrece un diagnóstico preciso. Según la información recogida por el diario Corriere della Sera, el ex diputado habría sufrido un ictus en Santa Clara. Tras recuperar la conciencia, fue trasladado en ambulancia a La Habana, donde permaneció despierto durante todo el trayecto y fue sometido a una tomografía con contraste en el hospital Hermanos Ameijeiras. Los médicos cubanos desaconsejaron entonces su traslado a Italia por considerar que un viaje tan largo podía entrañar riesgos para su salud.

Un equipo sanitario del policlínico Gemelli de Roma viajó a Cuba para colaborar con los especialistas del Hermanos Ameijeiras y evaluar las condiciones en las que Di Battista podía ser trasladado a Italia

El caso ha movilizado también a médicos italianos. Un equipo sanitario del policlínico Gemelli de Roma viajó a Cuba para colaborar con los especialistas del Hermanos Ameijeiras y evaluar las condiciones en las que Di Battista podía ser trasladado a Italia. Ansa señala que los profesionales italianos trabajaron junto al equipo médico cubano.

El ex diputado, de 48 años, había llegado a Cuba para trabajar en una serie de reportajes para Il Fatto Quotidiano y su rama audiovisual, TvLoft. Su hospitalización interrumpió el recorrido cuando se encontraba en el centro del país.

En sus primeros mensajes después del ingreso, Di Battista elogió la atención recibida por los médicos cubanos y transmitió una imagen optimista sobre su recuperación. El anuncio de que viajaría en una aeroambulancia reforzó la impresión de que la fase más delicada había quedado atrás.

El nuevo aplazamiento y, sobre todo, la noticia de la operación muestran ahora que su cuadro ha requerido una atención más compleja de la que inicialmente se conocía.