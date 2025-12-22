El Condado de Miami-Dade revoca licencias a empresas vinculadas al comercio con Cuba

La Habana/El Condado de Miami-Dade revocó con efecto inmediato el Impuesto Local de Negocios a un grupo de empresas acusadas de participar ilegalmente en el comercio con el Gobierno cubano, una decisión que, según las autoridades locales, busca impedir que el sur de Florida sea utilizado como plataforma económica para sostener al régimen de La Habana.

La medida fue anunciada este lunes por el recaudador de impuestos del condado, Dariel Fernandez, quien afirmó que su oficina culminó un proceso de advertencias y verificación iniciado semanas atrás y que ahora entra en una fase de ejecución. “El Condado de Miami-Dade no será utilizado como plataforma para financiar ni sostener a un régimen que reprime a su pueblo y viola la ley federal”, escribió el funcionario en sus redes sociales.

De acuerdo con una declaración oficial, la oficina del recaudador actuó amparada en la Sección 205.0532 de los Estatutos de Florida y en la Sección A-175.1 del Código del Condado de Miami-Dade, que autorizan a revocar o negar la renovación del Impuesto Local de Negocios a empresas que realicen operaciones con Cuba en violación de la legislación federal estadounidense.

El proceso comenzó el 28 de octubre, cuando se envió una primera ronda de 75 cartas a empresas sospechosas de mantener vínculos comerciales con la dictadura cubana. En esas notificaciones se solicitó documentación que demostrara la existencia de una autorización federal válida, ya fuera mediante licencias específicas o generales emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), del Departamento del Tesoro, o por la Oficina de Industria y Seguridad (Bis), del Departamento de Comercio.

Tras expirar ese plazo y ante la ausencia de documentación adicional, la oficina del recaudador procedió a revocar el Impuesto Local de Negocios

Según el propio condado, 48 empresas respondieron y lograron demostrar que no realizaban negocios con Cuba o que contaban con respaldo legal suficiente. Las restantes recibieron un segundo aviso, enviado el 25 de noviembre por correo certificado, en el que se les advertía que la falta de respuesta sería interpretada como indicio de incumplimiento de la ley federal y daría lugar a la revocación de su licencia local.

Tras expirar ese plazo y ante la ausencia de documentación adicional, la oficina del recaudador procedió a revocar el Impuesto Local de Negocios, lo que impide a las empresas señaladas operar legalmente dentro del condado. Entre las afectadas figuran agencias de viajes, compañías de envíos y firmas de logística, varias de ellas con múltiples ubicaciones en el sur de Florida.

El recaudador subrayó que la revocación del impuesto local tiene efecto inmediato y que cualquier empresa que continúe operando sin una licencia válida se expone a sanciones adicionales y a consecuencias legales conforme a la normativa vigente.

Entre las empresas afectadas predominan agencias de viajes y negocios de envíos vinculados al mercado cubano, un sector que ha crecido al calor del flujo constante entre el exilio y la Isla. Figuran, por ejemplo, Havana Sky Travel, con dos oficinas en el sur de Florida, y Yumury Envíos & Travel, ambas dedicadas a boletos, paquetería y gestiones hacia Cuba. En el ámbito de la carga y la mensajería internacional aparecen Globi Envíos, BM Envíos Cargo y R&R Logistics, compañías que operan como intermediarias en el transporte de mercancías. El listado incluye además empresas de servicios múltiples y trámites administrativos, como AMZ Immigration & Multi-Services, Lucero Services, JM Services, Martinair Travel y JC Montoya Services, registradas como negocios de servicios generales o de viajes.

El funcionario también adelantó que esta acción no será la última

Más allá del componente administrativo, el anuncio incorpora un marcado tono político. Fernández, inmigrante cubano, vinculó la decisión con su experiencia personal. “Como inmigrante cubano, conozco de primera mano el costo de los abusos de este régimen y no permitiré que nuestra comunidad sea cómplice”, afirmó en su mensaje público.

El funcionario también adelantó que esta acción no será la última. “Esto es solo el comienzo”, advirtió en su declaración, al señalar que su oficina continuará investigando y notificando a otras empresas que no cumplan con los requisitos legales. “Actuaremos con firmeza, responsabilidad y un respeto inquebrantable por el estado de derecho”.

Aunque la revocación del impuesto local impide operar dentro del condado, no equivale a un proceso penal ni sustituye la competencia de las autoridades federales encargadas de hacer cumplir el embargo y las sanciones contra Cuba. Su alcance es, por tanto, administrativo y territorial, limitado a Miami-Dade, pero con un fuerte valor simbólico y político.