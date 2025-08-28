Condenada a 20 años de cárcel por malversación la directora de una empresa estatal en Sancti Spíritus

El juicio a los directivos se llevó a cabo en dos días, los pasados 22 y 23, en la Sala Penal del Tribunal Provincial.

Los "delitos económicos" ocasionaron pérdidas por 100 millones de pesos e involucran a un cuentapropista que se fue de Cuba

Madrid/Cinco directivos de la Empresa de Suministros Agropecuarios de Sancti Spíritus fueron condenados a largas penas de prisión por “delitos económicos” que ocasionaron pérdidas por valor de 100 millones de pesos. La noticia fue dada a conocer este miércoles por el diario local Escambray, que informa de que el juicio se llevó a cabo en dos días, los pasados 22 y 23, en la Sala Penal del Tribunal Provincial.

Quien recibió la sentencia más grave, 20 años de cárcel, fue la directora general de la firma estatal hasta abril de 2024. Los otros procesados fueron el director de la Unidad Empresarial de Base (UEB) Comercializadora y Servicios de la empresa, condenado a 18 años de prisión; el director comercial, quien recibió 16 años de privación de libertad; el asesor jurídico, condenado a 10 años, y el anterior director general, que ocupó el cargo en 2023, quien recibió dos años y seis meses de privación de libertad, “subsidiada por trabajo correccional con internamiento por igual término”. El periódico oficial no proporciona los nombres de ninguno de los condenados.

Según el relato de Escambray sobre la sentencia, entre 2023 y 2024, dos veces, “la nevera de productos cárnicos destinada a la alimentación interna”, situada en el almacén de insumos de la UEB Comercializadora y Servicios, “sufrió desperfectos técnicos mecánicos, los cuales causaron que no se alcanzara el nivel de frío necesario para la conservación de los alimentos almacenados allí”.

Los directivos responsables, prosiguen, “pese al conocimiento de la situación, no implementaron acciones efectivas” para salvar los productos cárnicos que se guardaban, lo cual provocó una pérdida de más de tres millones de pesos. “Por su responsabilidad directa en los productos cárnicos que se descompusieron cuando la nevera presentó problemas técnicos”, lo cual constituye un delito de “incumplimiento del deber de preservar bienes en entidades económicas”, fueron condenados la directora general, su antecesor y el director de la UEB.

“Por si no fuera suficiente”, prosigue Escambray, la estafa por parte de un un trabajador por cuenta propia que no pagó la compra de varios insumos a la empresa estatal dejó un agujero de más de 94 millones de pesos, “que no fue posible recuperar, debido a la salida del territorio nacional del citado ciudadano”.

Este se presentó ante la Empresa de Suministros Agropecuarios “bajo la imagen disfrazada de representante de un supuesto proyecto de desarrollo local” y no desembolsó el valor de lo que compró, en varias ocasiones, “pese a la disposición existente del pago de las mercancías al momento para el traslado de las compras”.

Por estos hechos, que constituyeron un delito de malversación, no solo fue condenada la directora general, sino también el director de la UEB, el director comercial y el asesor jurídico, los primeros como “autores” y el tercero como “partícipe”.

A todos, además, se les impuso la obligación de “resarcir de manera conjunta los daños ocasionados a la Empresa de Suministros Agropecuarios”, además de otras sanciones, como la prohibición de salir del país y la limitación de ejercer cargos similares.