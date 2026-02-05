El congresista Carlos Giménez pide a las aerolíneas estadounidenses el cese de los vuelos a Cuba

El republicano alega que estas rutas comerciales "benefician directamente al régimen y a su aparato de seguridad, no al pueblo cubano"

La Habana/El congresista cubanoamericano Carlos A. Giménez, presidente del Subcomité de Transporte y Seguridad Marítima de la Cámara de Representantes de EE UU, envió este jueves una carta a los directores ejecutivos de las principales aerolíneas estadounidenses exigiendo el cese de vuelos comerciales a Cuba. La misiva alega que existen “graves preocupaciones de seguridad nacional y pública" respecto a la Isla.

El republicano advirtió de que “los vuelos comerciales proporcionan a la dictadura cubana divisas que benefician directamente al régimen y a su aparato de seguridad, no al pueblo cubano”. También afirmó que el Gobierno de la Isla representa una "amenaza inusual y extraordinaria" para la seguridad estadounidense, citando en su carta las palabras con que el presidente Donald Trump declaró el pasado 29 de enero una “emergencia nacional” sobre Cuba.

“Los vuelos comerciales proporcionan a la dictadura cubana divisas que benefician directamente al régimen"

Los vuelos comerciales regulares entre EE UU y Cuba se reanudaron en 2016 durante el deshielo impulsado por el ex presidente demócrata Barack Obama, el acuerdo fijó la cifra de 20 diarios a Habana y charters a 9 aeropuertos de la Isla. Estos fueron suspendidos parcialmente por Trump, entre 2019 y 2020. En ese período solo se permitieron aterrizajes en la Habana, y los charters privados quedaron para asuntos médicos. Biden los restauró en 2022.

El periodista Mario J. Pentón publicó en su perfil de Facebook unas fotos en las que se ve el interior de un avión con muy pocos pasajeros. En los comentarios, diversos seguidores desmintieron la falta de motivación para viajar a Cuba y argumentaron que la imagen correspondía a un vuelo aislado, ya que, según ellos, la mayoría de los vuelos hacia Cuba parten repletos. Algunos precios de aerolíneas se mantienen desde 138 dólares, lo cual sugiere viabilidad.

En su carta, Giménez argumenta que “continuar con estas operaciones corre el riesgo de legitimar y sostener financieramente a un gobierno que reprime a sus ciudadanos, amenaza la estabilidad regional y actúa en directa oposición a los intereses de seguridad de Estados Unidos”.