La construcción de viviendas en Villa Clara lleva dos años estancada, reconocen las autoridades cubanas

El 39% de las viviendas de Villa Clara se encuentra en malas condiciones, según admitió la prensa oficial en un reportaje sobre las condiciones de habitabilidad de la provincia. La situación atraviesa un momento crítico, pues la capacidad del territorio para edificar hogares es de apenas un 45% debido a la escasez de materiales, y los subsidios que el Estado le ofrece al sector siguen siendo los mismos que hace tres años, cuando la inflación y el precio de los materiales aún no se habían disparado.

Según María del Carmen González, directora provincial de Vivienda, en 2019 la entidad diseñó un plan de diez años para levantar 46.051 nuevas casas y reparar otras 33.111. Sin embargo, del plan previsto para los últimos cuatro años –13.353 viviendas– faltan por terminar 3.287, el 25%. La mayoría de los inmuebles se edificaron entre 2019 y 2020, justo antes de la pandemia mundial de coronavirus, a lo cual siguió un período de estancamiento que no se logra superar.

En contraste, durante el mismo período el número de casas construidas "por esfuerzo propio" –es decir, financiadas por las familias– ha tendido a crecer, superando ampliamente lo estimado en el plan de Vivienda. La única excepción al empuje privado fue el año 2021 donde, debido primero a la pandemia y después a las consecuencias de la llamada Tarea Ordenamiento, entre ellas la escasez de materiales, el número de residencias terminadas cayó estrepitosamente, pero a partir de 2022 se recuperó.

Desde 2012, Villa Clara ha otorgado 7.130 subsidios para la construcción de hogares. Este mayo aún permanecían pendientes 701 trámites

Por su parte, tanto los edificios construidos por la "vía estatal" (los inmuebles levantados por las empresas tras invertir sus utilidades en la edificación de viviendas para sus trabajadores o para ser donadas) como el plan de subsidios han disminuido. De 1.188 casas subsidiadas en 2019, el Gobierno ha pasado a cubrir, apenas, 403 en 2022. Ese mismo año, de las 1.987 casas construidas, 1.198 se levantaron con esfuerzo propio.

Desde 2012, Villa Clara ha otorgado 7.130 subsidios para la construcción de hogares. Este mayo aún permanecían pendientes 701 trámites, según la Dirección Provincial de Vivienda. Específicamente en Santa Clara, municipio de mayor número de habitantes, se ofrecieron 876 subsidios y aún quedan sin solucionar 126. A la capital provincial la siguen de cerca los municipios de Camajuaní, Santo Domingo y Ranchuelo en las estadísticas de ayudas aprobadas.

La obtención de presupuesto estatal para edificar inmuebles no es sencilla. En principio, el solicitante debe documentar que pertenece a una familia vulnerable, de pocos ingresos, o bien que carece de casa. Sin embargo, la falta de recursos para completar los planes de construcción ha obligado a que el Estado priorice a los damnificados por eventos naturales con pérdida parcial o total de la vivienda –quedan 1.557 solicitudes sin atender– o "casos sociales críticos", como quienes viven en inmuebles con problemas hidrosanitarios o las familias numerosas (con tres o más hijos menores de edad).

De estos, en concreto, la provincia ha detectado 2.707 madres de varios hijos que sufren "problemas habitacionales". De ellas, solo se han atendido a 900, según el periódico Vanguardia.

También se da preferencia a las solicitudes de presupuesto para inmuebles que no requieran grandes reparaciones, una práctica que va en detrimento de las casas que necesitan un mayor trabajo y, por lo tanto, más dinero.

Otras limitantes son la necesidad de comprar lo materiales esenciales –cemento, acero, grava y bloques– en los "patios" estatales para la venta de materiales en cada municipio

Otras limitantes son la necesidad de comprar lo materiales esenciales –cemento, acero, grava y bloques– en los "patios" estatales para la venta de materiales en cada municipio y la entrega de créditos según la fase en la que se encuentre la construcción: el Estado no entrega, por ejemplo, acero a quien ya está terminando el inmueble ni inodoros a quien apenas comienza a "levantar paredes".

La mayoría de los entrevistados por el periódico provincial habían visto su situación estancarse por una razón o por otra, e incluso habían pedido la reevaluación de su presupuesto con el fin de terminar de levantar su vivienda. "Los precios han subido mucho y no me han aumentado un peso mediante el recálculo que debe hacer Vivienda. Sin embargo, me he encontrado con personas a las cuales se lo han hecho tres o cuatro veces", reconoció al medio Lisleidy Mesa, una de las villaclareñas afectadas por la morosidad del proceso.

En otros casos, la gente encuentra la solución por canales ilegales. "Cuando usted le da un subsidio a una persona, la está convirtiendo en inversionista de su vivienda, y no todas tienen la preparación necesaria para hacerlo. Ha existido de todo: estafa de albañiles, venta de recursos y, sobre todo, violación del proyecto técnico", detalló Daniel Pozo, subdirector general de Vivienda en Villa Clara.

En el caso de los que construyen con su propio presupuesto, la situación se dificulta aún más con los precios del mercado informal y la desaparición de los recursos más elementales como tornillos, bombillas o cables para las instalaciones eléctricas.

La situación de la vivienda, que no es exclusiva de Villa Clara, es uno más de los renglones de la economía cubana que se encuentra en franca debacle. Incluso si tras el triunfo de la Revolución fue declarado uno de los sectores prioritarios para la atención del Estado, hoy "sigue siendo una demanda no satisfecha, reflejo de desigualdades persistentes en la sociedad", admitió el medio.

