La constructora militar cubana y una empresa francesa estabilizan el hotel Saratoga

Han pasado siete meses desde que, en la mañana del 6 de mayo, una explosión que sacudió La Habana destrozó el hotel Saratoga llevándose por delante la vida de 47 personas, la mayoría trabajadores del establecimiento que ultimaban los preparativos para la reapertura –prevista para el 10 de mayo– y vecinos de los alrededores, aunque también personas que sencillamente pasaban por allí.

Los daños, sin ser tan graves, no fueron menores para quienes perdieron sus viviendas, especialmente los residentes en Prado 609, o vehículos estacionados en las calles aledañas, que siguen en una espera que se antoja eterna.

"El Saratoga no tiene planes de qué hacer ahí todavía. No van a demolerlo por completo, solo lo necesario y estabilizar la estructura. El tiempo planificado es de 8 o 10 meses", cuenta a 14ymedio uno de los vecinos de la zona.

El residente perdió un auto que tenía parqueado junto al Saratoga y, aunque vive por temporadas fuera de La Habana, acaba de regresar para ponerse al día con la situación. Un abogado le confirmó que no percibirá ninguna compensación mientras no se determine quién es el responsable, algo que no parece urgir a las autoridades. "No dirán nada en esta historia. Verdugo y culpable son la misma persona", lamenta.

El vecino, que no quiere revelar su identidad, afirma que los afectados no tienen noticia de que hubiera un seguro a terceros que les garantice indemnización alguna, aunque sí señala que el hotel estaba cubierto por una aseguradora cuyo nombre ignora y será quien afronte la reparación.

"La obra de demolición, estabilización y levantamiento de estructura de hormigón de los edificios estará en manos de Almest (empresa inmobiliaria de las Fuerzas Armadas) y UCM (Unión de Construcciones Militares), junto a una empresa francesa", explica a este diario. Aunque no se sabe de qué compañía se trata, la constructora Bouygues ha sido socia de la estatal inmobiliaria en la construcción de 22 hoteles de lujo en la Isla, entre ellos el Gran Hotel Manzana Kempinski, frente al Parque Central, en La Habana Vieja.

Los vecinos, según esta fuente de 14ymedio, esperan que sean Almest y UCM quienes "empiecen y terminen el edificio, porque tienen los mejores materiales, tecnología y personal técnico". Según su testimonio, el hotel está ligado constructivamente a Prado 609 –el inmueble aledaño, que sufrió grandes perjuicios– y la iglesia bautista, y los tres han de trabajarse de manera conjunta, aunque el plan del Gobierno es restaurar el Saratoga y solo demoler los otros dos.

"Díaz-Canel dijo desde el principio que estos edificios iban a correr la misma suerte, aunque sin demolerlos todos por completo. Dicen que luego van a rehacerlos, no igual a cómo eran antes en cuanto a diseño, pero que respetarán las áreas, los metros cuadrados de cada apartamento", añade.

Por el momento, el proyecto de arquitectura de los nuevos edificios lo hará la estatal Diseño Ciudad Habana (DCH) con dinero aportado por el Gobierno a través del Ministerio de Planificación y Vivienda. "Solo sabemos de esta fase. Aún no dicen qué va a pasar después, aunque se comenta que tal vez la terminación del Prado 609 y la iglesia está en manos del Ministerio de la Construcción".

En cuanto a los vecinos, la fuente asegura que lo más seguro es que sigan alojados en la Villa Panamericana. "Yo calculo cuatro o cinco años en esto, con suerte", admite.

Barbara Tenreyro ha sido una de las vecinas que más ha recordado los hechos en sus redes sociales en cada aniversario. El pasado 6 de noviembre, cuando se cumplía medio año desde la explosión, recordaba una vez más con dolor lo que perdió ese día.

"Hace 6 meses y parece que fue ayer cuando, entre el dolor de lo perdido, comenzamos la batalla por que nos construyan la vivienda, por que se nos escuche, por que le den prioridad en medio de tanto caos a nuestro problema, porque en la demora muchos de nuestros vecinos no volverán a disfrutar de su casa remodelada y nueva, y quedarán como si hubiesen muerto ese mismo día en que se desató el fatal incidente. Los que quedamos alojamos en nuestro pecho la esperanza de volver a nuestras casas, de recuperar nuestras vidas, guardamos el agradecimiento eterno a ese pueblo que, con trabajo y sacrificio, logró hacernos llegar las donaciones y a todas esas personas que durante todo este tiempo han empatizado con nuestro pesar", escribió.

