Los contagios por VIH bajaron en 2025, pero la prevalencia entre las mujeres trans sigue entre las más altas del continente

La Habana/Aunque el oficialismo asegura que hay un “control estable” en el número de personas que viven con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en Cuba, la cifra reportada este lunes alcanza ya los 35.373 casos, después de haberse mantenido varios años sobre los 31.000. El dato representa el 0,4% del total de la población, oficialmente establecida en 9.748.532, aunque algunos demógrafos estiman que la cifra actual de residentes en la Isla es de 8.025.624.

Jacqueline Sánchez, responsable de la estrategia de control de infecciones de transmisión sexual del Ministerio de Salud Pública, dejó como dato positivo la reducción de nuevos contagios de VIH y muertes por SIDA. La cifra de personas diagnosticadas con el virus disminuyó este año, al contabilizarse, de enero a noviembre, 1.708, un 14,5% menos que el pasado año, mientras que los fallecimientos vinculados al sida bajaron a 114, lo que representa una reducción del 39%. En comparación con los datos reportados en el Anuario de Salud 2024, murieron en 2023 por sida 293 personas (251 hombres y 42 mujeres) y 381 (303 hombres y 78 mujeres) en 2024.

La funcionaria asegura que la baja es el resultado de la “voluntad política del Estado cubano” y de las estrategias desplegadas por el Sistema Nacional de Salud, que “prioriza el acceso universal al tratamiento antirretroviral y el fortalecimiento de las labores preventivas”, en un país en el que, desde 2019, hay escasez de preservativos, lo que ha provocado un repunte de infecciones sexuales y abortos.

Según la funcionaria, el país se propone alcanzar y sostener una cobertura del 95% en el diagnóstico y el tratamiento, así como expandir la profilaxis (un método que reduce en más del 90% la probabilidad de infección de VIH mediante la toma de medicamentos antirretrovirales). Otra prioridad es reducir las desigualdades y eliminar el estigma social sobre las personas portadoras.

Entre estas, las mujeres trans tienen una de las tasas más altas de prevalencia del virus de inmunodeficiencia humana de toda América Latina, algo que ya consignaba un estudio publicado en agosto pasado por la Onei. De acuerdo con la Encuesta de Seroprevalencia de VIH, sífilis, VHB, VHC, la primera divulgada en el país, señala que el 54,9% de las mujeres transexuales de la capital tienen VIH, un dato muy superior a la mediana de América Latina, situada en el 22,1%.

En cuanto a los homosexuales, la prevalencia del VIH es del 37,9% para los residentes de ese colectivo en La Habana. La encuesta estima que en la capital viven unas 1.443 mujeres transexuales y unos 29.104 homosexuales.

A nivel mundial, las denominadas poblaciones clave con VIH (mujeres trans, homosexuales, trabajadores sexuales, consumidores de drogas intravenosas y personas privadas de libertad) representan menos del 5% de la población, pero suponen el 70% de las nuevas infecciones.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en todo el mundo hay alrededor de 40,8 millones de personas con el virus, lo que significa un 27% más en relación con 2010. Anualmente se reportan 1,3 millones de nuevos casos y fallecen cerca de 630.000 personas por causas relacionadas con el sida. No obstante, esos números reflejan una disminución: 40% menos nuevas infecciones anuales en comparación con 2010, y una reducción del 54% en la mortalidad.

Los avances en gran parte se deben a que, desde los primeros casos de VIH, en 1981, los científicos no han dejado de buscar la manera de frenar el desarrollo del sida.

Al respecto, este lunes, Día Mundial del Sida, la revista Nature publicó tres nuevos estudios.

El primero, liderado por la Universidad de California en San Francisco, muestra que es posible controlar el VIH sin tratamiento antiviral, y han trabajado con una combinación de agentes de inmunoterapia experimentales.

En el segundo estudio se hicieron trasplantes de células madre en pacientes con cáncer y VIH y se reportó una remisión sostenida del sida en un varón alemán de 60 años, el séptimo caso reportado hasta la fecha con este método.

Finalmente, el Instituto Ragon (centro mixto de Harvard y del MIT) identificó características similares de las células T (una parte del sistema inmune) en individuos que exhibieron control del virus en ensayos clínicos previamente reportados de intervenciones para inducir la remisión del VIH-1.