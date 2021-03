Hace un año, Cuba detectaba los tres primeros casos de covid-19

Con cifras desalentadoras Cuba cumple este jueves un año desde que registró los primeros casos de covid-19, tres viajeros internacionales procedentes de Italia, el mismo día que la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente la pandemia.

Los contagios diarios no han bajado de 750 en marzo y el último reporte del Ministerio de Salud difundido este jueves sigue en la misma línea: 778 nuevos contagios y cuatro fallecidos. Desde la llegada de la enfermedad, el país acumula 59.175 positivos y 361 muertes.

"Un año que no es de celebración, sino de trabajo, de esfuerzo, que ha puesto en tensión la salud pública en el mundo en el enfrentamiento a una enfermedad que ha dejado millones de personas contagiadas, millones con secuelas a pesar de haberse recuperado, y también millones de muertos", afirmó en conferencia de prensa el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, la voz oficial en Cuba para informar las cifras y decisiones del Gobierno sobre la pandemia.

Lejos queda aquel 20 de julio en que las autoridades celebraron cero contagios de covid-19 en su reporte diario

Durán también reconoció que "el saldo de esta enfermedad es muy negativo, para Cuba y para el mundo en general", y en este tiempo ha dejado muchos aprendizajes.

A los 17 días de registrarse el primer caso de covid-19 en la Isla, las autoridades sanitarias anunciaron la primera muerte y el primer caso de trasmisión local, un animador de un hotel de Varadero, en el municipio de Cárdenas, de la provincia de Matanzas. El 1 de abril, el Gobierno suspendió los vuelos comerciales a la Isla y pidió la retirada de las embarcaciones extranjeras de sus aguas territoriales, para frenar la expansión del coronavirus.

Entre marzo y julio del año pasado se acumularon 2.608 positivos y 87 fallecidos. Lejos queda aquel 20 de julio en que las autoridades celebraron cero contagios de covid-19 en su reporte diario. Tres meses después, con la reapertura de los aeropuertos las cifras se dispararon y se han marcado récords diarios por encima de 1.000 casos, a finales de diciembre (1.014) y a principios de febrero (1.044).

La esperanza de una vacuna, a pesar de los cuatro candidatos que ha anunciado el Gobierno –Soberana 01 y Soberana 02, desarrollados por el Instituto Finlay, y Mambisa y Abdala, por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología–, tampoco se concreta. A ellos hay que agregar Soberana Plus, que se destinará a pacientes convalecientes del virus.

Pérez-Riverol considera que si se aprueba Soberana 02 será necesaria una tercera dosis, esta vez con Soberana Plus, para garantizar protección contra las nuevas variantes del coronavirus

Soberana 02 es la vacuna más avanzada. El Gobierno anunció a inicios de año, 100 millones de dosis para satisfacer la demanda en el país e incluso de otras naciones, y el propio director del Finlay, Vicente Vérez, pronosticó la vacunación completa de la población en el primer semestre de 2021. Sin embargo, esta semana dijo que lo más probable es que el comienzo de la inmunización se posponga al verano.

Soberana 02 comenzó el pasado lunes la fase 3 de sus ensayos en La Habana y, simultáneamente, en Irán con el Instituto Pasteur, mientras que Soberana 01 está actualmente en fase 2. Por su parte, Abdala está a la espera de autorización para entrar en fase 3 y Mambisa, que se administra vía intranasal, apenas está en la 1.

El biólogo Amilcar Pérez-Riverol, investigador cubano en la Universidad de Sao Paulo, analizó los datos publicados hasta el momento sobre los estudios con Soberana 02 y en su cuenta de Twitter explicó que "el análisis preliminar de Fase 2 mostró que el 59,4% de los voluntarios tuvo algún evento adverso, ninguno severo/grave". Un patrón "semejante a los de vacunas ya aprobadas".

No obstante, Pérez-Riverol considera que será necesaria una tercera dosis, esta vez con Soberana Plus, para garantizar protección contra las nuevas variantes del coronavirus. El científico reconoce que "no es la situación ideal en términos de ahorro de recursos (jeringas, bulbos), de trabajo, de inmunización inmediata y sobre todo de comercialización. Pero si es segura y eficaz y es la que tienes a mano (...) pues sirve".

