Desconcierto en las familias cubanas ante la prohibición de sacar a los niños a la calle en La Habana

El Gobierno de La Habana emitió este jueves medidas adicionales para intentar contener el alza imparable de covid en la provincia, entre las que se encuentra una que ha causado confusión entre los capitalinos. Se trata de la prohibición de "la presencia de niños en áreas públicas, colas, parques".

¿A qué llaman "áreas públicas"? ¿Pueden estar en ellas los niños acompañados de los padres o la prohibición es solamente cuando están solos? ¿Pueden, en suma, salir a la calle? Son preguntas que ni el Gobierno ni la prensa oficial contestan, pero que han generado incertidumbre en la población.

En un recorrido por varios municipios este viernes, 14ymedio comprobó la ausencia total de niños en la calle. Además, en la pantalla digital que hay en la entrada de la heladería Coppelia se puede leer que se aplicarán severas multas a los tutores o padres que permitan a los niños en lugares públicos

Yelena Pérez, una vecina del Cerro, se queja de que la información no es clara, pero está de acuerdo con las medidas. "Yo lo que quiero es que hagan como en otros países, una medida total por 15 días", opina Pérez. "Las medidas cambian todo el tiempo pero las cifras suben cada día. A mí me vuelve loca tener a las niñas en casa porque hace meses que estoy haciendo teletrabajo, pero es lo necesario".

No es justo multar a una madre "que salga a hacer una cola con los niños o para buscar la comida o pan a sus hijos" porque lo más seguro es que ella no quiera arriesgar la salud de los niños pero "la comida y el pan no van a tocar solos a la puerta"

También está de acuerdo Martiza Suárez, residente en el municipio de Plaza de la Revolución, quien asegura que le han quitado "un peso de encima". "Todos los días era un problema con mi hijo que tiene 12 años y que quiere ir a jugar con sus amigos, a montar bicicleta... En fin, cosas de niños pero que son un peligro ahora. Yo trato de mantenerlo en casa lo más posible pero es complicado decirle siempre que no", declara, al tiempo que asevera que hay mucha gente irresponsable "que manda a los hijos a hacer cola en la panadería todos los días" y que ha visto niños "sin nasobuco en la calle jugando".

Otros habaneros, sin embargo, difieren. Por ejemplo, una lectora de la versión digital de Tribuna de La Habana dejó en un comentario sus inquietudes: no es justo multar a una madre "que salga a hacer una cola con los niños o para buscar la comida o pan a sus hijos" porque lo más seguro es que ella no quiera arriesgar la salud de los niños pero, sostiene, "la comida y el pan no van a tocar solos a la puerta, hay que salir a buscarlos".

"¿Cómo compran?", se pregunta la mujer, "si siempre hay cola, hasta para el pan. Y las personas que trabajan, cuando salen a las 4 o 5 pm del trabajo, ¿qué alcanzan? Nada, a esa hora no hay nada". La usuaria, que se hace llamar Nely, propone que las autoridades pongan "puntos de venta en los mercados y bodegas por libreta" de acuerdo a la cantidad de personas que residan en la vivienda, porque "a veces son familias numerosas viviendo separados con una misma libreta".

A mediados de enero, alarmadas por los últimos datos, las autoridades del país decidieron cerrar las escuelas y los niños están recibiendo "teleclases" en sus viviendas, algo que ha dado más tareas a las madres, que son las que normalmente se ocupan de acompañar a los niños en los quehaceres escolares.

En el último informe, publicado este viernes, el Ministerio de Salud reporta la muerte de dos pacientes, lo que lleva el total de fallecidos a 210 desde el inicio de la pandemia, en marzo del año pasado. Los datos del día indican también que se analizaron 13.903 muestras en las últimas 24 horas, con 659 casos positivos en todo el país, incluyendo 312 en La Habana.

