"Nosotros como en un campo militar y los rusos paseando por Varadero"

La noticia de la reapertura de Varadero para viajeros rusos voló como la pólvora en toda la provincia de Matanzas, que enfrenta desde el lunes las medidas más restrictivas desde el inicio de la pandemia de covid-19.

Desde el enclave turístico, un chofer cuenta a 14ymedio, después de pedir el anonimato, que hay 17 hoteles "por abrir entre martes y miércoles para recibir a los grupos de rusos que llegaron". En estos momentos, precisa, "están todos en un mismo hotel pero ya los van a redistribuir".

"Yo me enteré por un vecino mío que trabaja en mantenimiento de un hotel y a mí me llama la atención que nosotros aquí en Matanzas estamos como en un campo militar y Varadero abre así, olímpicamente", se queja a este diario Alina Lissette Córdoba.

Matanzas es, con 217 y por quinto día consecutivo, la segunda provincia en número de contagios por detrás de La Habana, y 4 de los 7 fallecidos reportados este martes por el Ministerio de Salud Pública residían en esta provincia.

Ante el alza imparable de contagios, las autoridades provinciales pusieron en marcha este lunes normas que incluyen el cierre de todos los centros de trabajo (salvo los "vinculados a la producción y que tengan autorización de los Consejos de Defensa"), la prohibición del transporte entre municipios y la apertura solo de los comercios de alimentos y aseos hasta el mediodía.

Todo "se agrava" con la actitud de los policías, "andan sueltos" poniendo multas en la calle. "Aquí dijeron ahora que hay que andar con dos mascarillas y la policía al que no las lleve quiere multarlo"

Alina Lissette Córdoba, que reside en el barrio de Pueblo Nuevo, en la ciudad de Matanzas, asegura que "la gente está muy molesta y todo lo que pasa lo está denunciando en Facebook". Dado que el toque de queda es hasta las seis de la mañana, explica, la gente no puede hacer cola antes. "Muchas veces son las cuatro de la tarde cuando logras entrar a tiendas como La Góndola o la Isla de Cuba, es indignante", se lamenta.

La joven de 31 años señala que si antes "todo estaba malísimo", ahora "está peor" porque el tiempo que hay para comprar es de seis de la mañana a doce del día.

"La situación que estamos viviendo aquí ahora es insufrible, no hay manera de conseguir arroz", continúa Córdoba. "Aquí el mercado negro siempre ha estado mejor que en La Habana por los hoteles de Varadero, y en mi casa no faltaban los buenos jamones, el queso, los chorizos, la mantequilla. Ahora, nada, o todo carísimo cuando aparece: un pepino de aceite está a 300 pesos y encontrarlo es difícil. Yo he sacado mis cuentas y para la comida de tres personas de un mes estamos gastando 12.000 pesos, más las otras 12.000 libras de esfuerzo que cuesta encontrar qué comprar", remata Córdoba.

Además explica que todo "se agrava" con la actitud de los policías, "andan sueltos" poniendo multas en la calle. "Aquí dijeron ahora que hay que andar con dos mascarillas y la policía al que no las lleve quiere multarlo".

Como ejemplo, relata que este lunes llegaron varios agentes a la hora del cierre a un punto de venta de gas en Pueblo Nuevo, ante el que la gente se amontonaba en una larga cola, y amenazaron con poner multas a todos. "Se formó tal lío que al final tuvieron que alargar el horario para que la gente pudiera hacer su compra, pero fue tremendo eso", detalla.

"Llamé a la Policía y me dijeron que solo se podía circular peatonalmente hasta las dos de la tarde. Después de esa hora no puede haber nadie en la calle, y si no conseguiste comida, te toca inventar".

El gobierno provincial anunció, además, que las oficinas de la Seguridad Social trabajarán solamente dos días a la semana, los martes y jueves, también hasta las 12, y "solo realizará pensiones por muerte y pagos adicionales".

Otras instituciones como Bandec, BPA y Cadeca trabajarán de lunes a viernes hasta medio día y precisaron que "solo recibirán entrega de efectivo y pagos a jubilados y créditos a las formas productivas". La Oficina Nacional de Administración Tributaria (Onat) atenderá en el mismo horario y extenderá "el pago del mes de abril de los trabajadores por cuenta propia hasta el 5 de mayo y las declaraciones juradas de este sector hasta el 20 de mayo".

