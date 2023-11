Con la crecida de un río y los gases tóxicos del níquel, los vecinos de Moa se sienten abandonados

Varios barrios del municipio de Moa, en Holguín, quedaron la madrugada del sábado al domingo anegados por la crecida del río Cabaña. Aunque la prensa oficial destacó ayer que no había pérdidas humanas y que las autoridades "respondieron rápidamente" evacuando a todos los residentes, el enojo de los vecinos que han perdido enseres personales y electrodomésticos es patente.

Las comunidades más dañadas fueron Ecrin –acrónimo de la Empresa Constructora y Reparadora de la Industria del Níquel–, Cabaña y La Veguita, todos ellos situados en las inmediaciones de la mina de níquel-cobalto que gestiona la canadiense Sherritt junto al Estado cubano en la empresa mixta Moa Nickel.

Según un colaborador de 14ymedio, la riada también afectó el acceso a la fábrica Pedro Sotto Alba, perteneciente a esa misma firma.

"En muy poco tiempo, el golpe de agua elevó los niveles hasta límites nunca antes vistos y penetró, prácticamente, en todos las viviendas del reparto", detalló Tele Cristal en referencia al barrio de Ecrin. El medio local reconoció que las afectaciones "fueron significativas" y que dañaron 135 viviendas, donde residen residen un total de 374 personas.

Las imágenes que acompañaban la noticia dejaban clara la situación, con el agua penetrando las casas, muebles, personas y animales sucios de fango rojo y hasta una lancha patrullando el pueblo.

La periodista oficialista Yulieska Hernández García, de Moa TV, también se refirió al difícil panorama en el mismo poblado. "Otra vez, después de muchos años, la inundación sobrepasó el metro y medio de altura", dijo. "Las familias han corrido mucho peligro. Hubo casos de personas atrapadas en las casas por el agua, que fueron socorridas por vecinos, primero, y luego, por los mecanismos de respuesta del Consejo de Defensa Municipal".

"Nadie hace nada, solo evacuan cuando hay una situación y a correr cuando hay desprendimiento de los gases"

A pesar de que Cubadebate hace hincapié en lo sorpresivo del suceso, algunos comentaristas criticaron que no hubiera ningún reporte de lluvias en la zona. "¿Qué pasó con el sistema de alerta temprana? ¿Para qué sirvió el ejercicio Meteoro? ¿Quién responde por el fallo?", se preguntaba un usuario. "¡Esas lluvias no estuvieron en los pronósticos del tiempo y ayer tampoco Meteorología explicó nada al respecto!", decía otra lectora.

En un video publicado en Facebook por Fabián López García se aprecia el agua llegando hasta casi el colchón de una cama donde se encuentra echada una anciana, mientras la voz femenina que graba lamenta la desidia del gobierno del municipio. "Antes de Fidel morir [Castro, en 2016] dicen que ya el caso estaba solucionado, que este barrio se había secado y era mentira, vendieron materiales, cogieron todo lo de vivienda, hicieron y deshicieron lo que les dio la gana, y mira nosotros metidos aquí". La mujer se refiere así a una supuesta inversión para mejorar la canalización del río que nunca se concretó.

"Es difícil contener las lágrimas escuchando a tu madre llorar y viendo lo que estaba pasando ella sola con mi abuela", explica López García en su post, quien prosigue: "Sin corriente, porque a pesar de la situación meteorológica, ahí es un abuso lo que hacen con los apagones programados, más de ocho horas sin corriente. Cómo la penetración del río acababa con lo poco que un cubano puede conseguir con duro trabajo y esfuerzo y que no se ve recompensado".

El hombre asegura que el reparto es "víctima de la penetración del río y de los gases tóxicos que desprenden las fábricas de níquel, pues están bastante cerca". Además, denuncia que el gobierno municipal "lleva años diciendo que van a dar vivienda y no le dan respuesta al asunto". Y asevera: "Nadie hace nada, solo evacuan cuando hay una situación y a correr cuando hay desprendimiento de los gases, incluso se le dio equipamiento a los habitantes de esa zona para esas situaciones. Así se vive ahí, en guerra y en amenaza constante de la naturaleza, que con esa nadie puede, ¿cuándo van a dar solución?, cuando haya un muerto".

No es la primera vez que vecinos de Ecrin expresan públicamente la precaria situación del poblado –edificado luego de que trasladaran la empresa que le da nombre–, y no solo por las inundaciones sino por la contaminación de la cercana explotación minera. "La peor época es la de lluvia. A nosotros nos dieron vivienda en el reparto residencial, donde antes estaba la ECRIN, que era una fábrica que sacaron porque se inundaba, pero ahora los que nos inundamos somos nosotros, con toda la cochinada del pueblo y los tóxicos del níquel. Menos mal que la sequía no se va o nos evacúan cuando caen cuatro gotas de agua", expresaba en 2020 a Radio Viva un residente del lugar.

