La crisis del combustible llega a La Habana con el cierre de algunos servicentros

Es inminente una nueva crisis de combustible en Cuba. Al igual que han anunciado para Matanzas, las autoridades prevén controlar la venta de combustible en toda la Isla en las próximas horas, según la información recopilada por 14ymedio en varios servicentros de la capital.

"En La Habana aún no han dicho nada públicamente", asegura un trabajador de un Cupet que pide anonimato, "pero ya se dice que van a regular las cantidades en los establecimientos". La misma fuente cuenta que hay gasolineras pequeñas, "menos céntricas", que no van a abastecer, van a priorizar los Cupet grandes y van a limitar las cantidades que pueden echar a cada carro, ya sea particular o estatal.

La capital, apostilla este empleado, siempre la dejan para el final, "porque es la más problemática".

Por lo pronto, el combustible se ve desaparecido en la ciudad. Este lunes, los clientes en la cola del Cupet de 23 y el Malecón se llevaban las manos a la cabeza, desesperados, cuando se enteraban de que ya no había gasolina. Desde el sábado, las filas eran enormes para poder llenar los depósitos.

La prensa oficial anunció el domingo que ese mismo día comenzaría la venta regulada de combustible para particulares en Matanzas. La decisión, según explicó Geobel Quintero Hernández, funcionario del gobierno provincial, se debe a "las dificultades existentes en la cobertura de estos recursos en dichos establecimientos".

A partir de ahora, se despachará solamente 10 litros de gasolina y 20 de diésel en depósitos y, directamente en el tanque del automóvil, un máximo de 20 litros de gasolina y 40 de diésel.

Sin dar mayores explicaciones, las autoridades aseguran que los límites a la venta no son consecuencia de un déficit de combustible en el país, "sino que responde al aseguramiento logístico para su distribución".

Asimismo explican que la estatal Transcupet, encargada del suministro a los establecimientos, trabaja actualmente con un 62% de sus vehículos, de manera que "deben darle prioridad al diésel que precisan los grupos electrógenos, en extremo necesarios en estos momentos a causa de la crisis energética temporal que sufre el país".

Quintero Hernández informó de que el domingo, 34 de los 59 servicentros de Matanzas amanecieron sin combustible, pero que se trata de un "problema transitorio": "A partir de que la situación energética del país mejore la cobertura de los servicentros debe ir estabilizándose hasta que podamos quitar las restricciones".

