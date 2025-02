Con su cruzada contra el sector privado en Holguín, Queipo hace mérito para suceder a Díaz-Canel

Holguín/Si hay un nombre que por estos días los holguineros pronuncian con rostro torcido y casi mordiendo cada sílaba es el de Joel Queipo Ruíz, primer secretario del Partido Comunista (PCC) en la provincia. Desde que en abril pasado el funcionario asumiera el cargo, desató una cacería de brujas contra emprendedores y campesinos que ha provocado multas, confiscaciones de productos y numerosos comercios cerrados.

La Feria de los Chinos, uno de los más importantes puntos de venta de la capital holguinera, está entre los principales objetivos de la cruzada de Queipo. "Esto, desde finales del año pasado, se ha convertido en una batalla constante y ahora quieren desalojarnos", cuenta a 14ymedio José Alberto, dueño de uno de los puestos de venta del popular mercado. Aunque el comerciante tiene sus papeles en orden ya ha empezado a liquidar sus productos para marcharse.

Las autoridades han advertido a los comerciantes de la feria que en el lugar se llevará a cabo la ceremonia municipal del próximo acto por el 26 de julio, y que para ese momento no deben quedar vestigios del mercado. En las calles, se rumora que "Queipo le quiere dar esa alegría a Raúl Castro en su tierra de nacimiento". El General pasa cada vez más tiempo en el cercano Cayo Saetía, donde ha ubicado un retiro del que sale con frecuencia a eventos y reuniones oficiales.

"Llevan meses acosándonos. Cuando Queipo se estrenó en el cargo ya comenzó a notarse que llegaban más inspectores y se multiplicaron las redadas sobre los kioscos de esta feria. La gente empezó a cerrar sus carpas pensando que era cosa de unos días, que se le pasaría, pero llevamos casi un año en esta tensión", explica. "Primero decían que era contra los puestos ilegales, algunas mesas y carretillas que se ponían, sin licencia, a vender cerca de la avenida, pero también nos han hecho la vida imposible a los que tenemos papeles".

José Alberto señala que la ofensiva llegó al límite este febrero. "Nos acaban de avisar de que tenemos que vender toda la mercancía porque van a cerrar la Feria de los Chinos para preparar toda esta zona para el acto del 26. Los que no cumplan con esa orientación antes del 16 de febrero van a recibir una multa de 30.000 pesos", cuenta. El anuncio ha levantado una controversia que llega, incluso, a los medios oficiales.

"Hay que buscar solución al problema, no quitarlo", subraya un periodista del programa En primer plano del Telecentro Telecristal que alude a la popular metáfora de "botar el sofá" ante cualquier problema, eliminado su expresión visible pero no sus causas. Evidentemente molesto con la orden de sacar a los comerciantes de la feria, el reportero reconoce que "se cometen delitos ahí pero también hay gente legal, hay gente que está autorizada".

En el lugar se calcula que laboran entre comerciantes, transportistas y otros intermediarios más de 1.000 personas. "Es verdad que esto está muy desorganizado pero esas no son formas para mejorar el funcionamiento de la feria", añade José Alberto a este diario. En el amplio mercado se pueden encontrar, junto a las viandas, las frutas y los enseres domésticos, un amplio abanico de ofertas informales que incluye desde medicamentos y juegos con apuestas hasta donaciones de sangre.

Los vecinos de las zonas aledañas se sienten entre dos aguas. Por un lado el mercado es la fuente principal de la que nutren sus platos pero muchos señalan el desorden y la falta de higiene imperantes en la feria. "No se trata de cerrar, sino de invertir para mejorar todo esto, que contemos con agua, zonas pavimentadas y áreas de almacén", se defiende de las críticas José Alberto y añade: "Uno de los problemas que tenemos es que nos quieren imponer precios, pero los inspectores evalúan nuestra mercancía a la tasa oficial del dólar por 123 pesos, pero nada de lo que se vende aquí se compró así, nosotros tenemos que pagar al cambio como están realmente, a 340 pesos y más".

Cuando la prensa oficial anunció la destitución de Ernesto Santiesteban Velázquez como primer secretario del PCC en la provincia y la incorporación al cargo de Joel Queipo Ruíz, en Holguín muchos contuvieron la respiración. "Ya lo conocíamos de los días de la pandemia cuando estuvo por aquí organizando esto como si fuera una unidad militar, así que la gente sabía lo que venía", comenta la dueña de una mipyme que vende alimentos y productos de aseo próxima al centro de la ciudad.

"Lamentablemente teníamos razón", resume la mujer que prefiere el anonimato. "Queipo está tratando de competir con Díaz-Canel que también fue secretario del Partido en Holguín y aquí hizo carrera política para estar hoy donde está". El gobernante cubano desató durante su mandato en la provincia, entre 2003 y 2009, una ofensiva contra las ilegalidades. En el punto de mira, el ingeniero eléctrico puso el contrabando de leche que llegaba desde las fincas particulares hasta el interior de la ciudad.

Los operativos en las carreteras, la confiscación de miles de litros y el arresto de varios implicados esparcieron el miedo en un territorio donde el mercado racionado apenas vende leche para niños menores de siete años y enfermos crónicos.

La mano dura se extendió a todo tipo de operaciones mercantiles. "La gente dice que lo hizo para congraciarse con Fidel y Raúl Castro", advierte la mujer que entonces trabajaba en una entidad estatal. "Todo el mundo sabe que en esta provincia fue donde nacieron los hermanos y que quien controle Holguín, controla Cuba", asegura. "La estrategia le sirvió porque poco después lo vimos ir subiendo y subiendo hasta donde está ahora".

Aquella razia de controles, multas y detenciones fue bautizada por los holguineros como "Operación rastrillo" porque sacudió el entramado comercial legal e informal. "La gente tenía miedo hasta de salir con una jaba o un paquete de su casa porque en cualquier esquina te podía parar la Policía y revisarte lo que llevabas", recuerda la emprendedora. "Mi abuela rezaba para que trasladaran a Díaz-Canel a otro cargo y al final pasó, pero como decimos aquí ‘cayó para arriba’".

Queipo parece calcar el guion del actual gobernante y no le sobran razones para creer que terminará en una posición de poder similar a la de su modelo. Con apenas 53 años, el secretario del PCC provincial es uno de los nombres que se baraja para ser designado como presidente de la República de Cuba en abril de 2028. La ley electoral vigente establece que para sentarse en la silla presidencial es requisito no sobrepasar los 60 años y tener más de 35.

De cumplirse lo que dice la Constitución, Díaz-Canel no podrá prorrogar su presidencia con un tercer mandato y Queipo reúne otra de las condiciones indispensables: ser diputado a la Asamblea Nacional. Entre los requerimientos no escritos, pero tenidos en cuenta a la hora de "seleccionar" un presidente, está que sea un cuadro que ya desempeñe cargos en la nomenclatura partidista y gubernamental. Si a eso se le añade una reputación de mano dura, la ecuación beneficia al camagüeyano, graduado en física nuclear.

"No me sorprende que Queipo esté en ese camino de adular a Raúl Castro reprimiendo a los holguineros porque, para ser sincero, es un hombre de escasos talentos", cuenta a 14ymedio un ex colega de la escuela vocacional Máximo Gómez de Camagüey. "En nuestro grupo era el más mediocre de todos, no destacaba en nada, ni en el baloncesto a pesar de su buena estatura", recuerda.

Para Maykol, transportista particular que mueve productos hacia la Feria de los Chinos, el motivo principal para "la limpieza que está haciendo Queipo" es la presencia en Holguín de Raúl Castro. "Todo el mundo sabe que está pasando cada vez más tiempo aquí y quiere mantener todo tranquilo a su alrededor", considera el hombre. "También es una forma de lucirse, de decirle a Raúl ‘mira qué bien lo estoy haciendo, me tienes que tener en cuenta para cosas más grandes’".

"Ahora los inspectores están por toda la carretera a San Germán y paran a todo el que ven moviendo algo", detalla el conductor del triciclo eléctrico con el que mueve productos desde varias fincas cercanas. "Lo primero que ha pasado es que la gente que tenía algún puesto en esa zona lo ha cerrado, sea legal o ilegal porque te caen arriba y no te sueltan hasta que te pegan una multa o te confiscan alguna mercancía".

Los principales afectados: los clientes, asegura el transportista. "Hay mucha gente pobre en esta zona que tiene que comprar al borde de la carretera porque ahí venden mucho al menudeo, lo mismo te encuentras con paquetes chiquitos de galletas para los niños que con detergente que reenvasan en pequeñas porciones y te da para una lavada". Maykol cree que la actual arremetida ha aumentado la corrupción entre los inspectores. "Con una mano te ponen la multa y con la otra te piden dinero para quitártela".

Los controles redoblaron a partir de diciembre. En la primera semana de ese mes se hizo el llamado Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades e indisciplinas sociales. Pero en Holguín las inspecciones que caracterizaron a la ofensiva se mantuvieron tras la fecha de cierre. En las calles se rumoraba entonces que Queipo había "orientado" continuar la ofensiva contra las ilegalidades en el territorio durante toda la primera quincena de diciembre, pero los controles han seguido hasta el día de hoy.

Por eso cuando José Alberto escuchó al inspector que esta semana ha vuelto a repetirle que tiene que rematar toda su mercancía porque "el 16 de febrero no puede quedar una sola carpa en la Feria de los Chinos", sabe que el hombre solo verbaliza un mensaje que viene de más arriba: "Queipo ya se ve como presidente de Cuba y así está actuando en Holguín".