Cruzan el estrecho de Florida un dron de EE UU y una carta secreta de Raúl Castro a Trump

El Tritón sobrevoló el territorio cubano sin problemas mientras la misiva del general fue interceptada en el aeropuerto de Miami y su portador devuelto a la Isla

Madrid/Un dron de reconocimiento Northrop Grumman MQ-4C Triton del Ejército de Estados Unidos llevó a cabo una misión de vigilancia de más de 12 horas a lo largo de ambas costas de Cuba la noche de este jueves. La aeronave ha acaparado la atención de numerosas páginas especializadas en análisis de inteligencia, aunque la mayoría identifica los patrones de vuelo como “típicos de reconocimiento sobre el Caribe”.

El dron voló a unos 49.000 pies de altitud y cruzó el territorio cubano, de norte a sur y al revés, a la altura de Pinar del Río y de la isla de la Juventud.

El aparato forma parte del despliegue que inició en enero EE UU dentro de las operaciones de inteligencia y vigilancia del Caribe y que incluyó, junto con estos drones, a buques militares, vuelos de aviones espía como el RC-135 Rivet Joint y aeronaves P-8A Poseidon. Además, en febrero se añadió un globo de vigilancia conocido como el Sistema de Radar Aerostático Cautivo (TARS), y ubicado en los cayos de Florida, a unos 145 kilómetros de La Habana y a 2.500 metros de altitud.

El dron voló a unos 49.000 pies de altitud y cruzó el territorio cubano, de norte a sur y al revés, a la altura de Pinar del Río y de la isla de la Juventud

Ya en aquel momento la expectación fue máxima, en un momento de extrema tensión entre EE UU y Cuba y a los pocos días de la captura en Caracas de Nicolás Maduro, a la que precedió, precisamente, un despliegue con MQ-4C Triton. Estas aeronaves acompañan habitualmente a los P-8A Poseidon y desde finales de 2025 realizaron constantes operaciones de vigilancia desde Puerto Rico o Florida hacia las costas de Venezuela.

La situación se repitió ayer, precisamente un día después de que trascendieran informaciones que afirman que el Pentágono ha intensificado los planes para una posible intervención en Cuba y pocas horas después de que Miguel Díaz-Canel dijera que la “agresión militar” de EE UU es una posibilidad real.

“No la queremos, pero es nuestro deber prepararnos para evitarla y, si fuera inevitable, ganarla”, dijo el mandatario cubano en su discurso este jueves por el aniversario de la proclamación del carácter socialista de la Revolución y en el que sostuvo que la prioridad del régimen es el “diálogo”.

Captura de la trayectoria del dron en el Caribe. / Flightradar24

Después de un marzo en el que se instaló la idea de que las conversaciones entre Washington y La Habana estaban en buena dirección, en las últimas semanas las señales van en sentido contrario. Este jueves, el Wall Street Journal verificó de manera independiente una información adelantada dos días antes por Martí Noticias según la cual un empresario cubano del sector de la renta de autos de lujo y muy vinculado al régimen intentó entregar una carta al presidente de EE UU a petición de Raúl Rodríguez Castro, El Cangrejo, nieto del ex presidente Raúl Castro.

De acuerdo con las informaciones, Roberto Carlos Chamizo González llegó a Miami con una misiva del nieto de Raúl Castro para intentar saltarse los canales oficiales y eludir al Departamento de Estado. La carta, cuyo contenido no han podido ver los medios, tenía según varios funcionarios, un formato similar al diplomático y sello, proponía acuerdos económicos y de inversión, así como el levantamiento de sanciones, y advertía de que el régimen se estaba preparando para repeler una invasión militar de EE UU.

El WSJ no pudo determinar por qué el mensajero fue detenido, pero sí que el agente de Aduanas le requisó la carta y lo mandó de vuelta a la Isla. Tampoco ha logrado saber si la misiva llegó a la Casa Blanca, que rehusó hacer comentarios al respecto.

“Los cubanos parecen estar intentando sortear a Rubio y enviar un mensaje claro directamente a Trump”

“Los cubanos parecen estar intentando sortear a Rubio y enviar un mensaje claro directamente a Trump”, dijo al medio estadounidense Peter Kornbluh, coautor de Canal secreto a Cuba: La historia oculta de las negociaciones entre Washington y La Habana. “Este intento sugiere que ya no confían en que Rubio sea un interlocutor imparcial y quieren apelar directamente al presidente para resolver la creciente crisis”.

Ricardo Herrero, director ejecutivo del Cuba Study Group, declaró que "intentar eludir a Rubio mientras es secretario de Estado es una insensatez y está destinado al fracaso. Es aún peor recurrir a un desconocido sin ninguna relación personal con el presidente, lo que lo hace parecer aún más absurdo".

Mientras, en una reunión del subcomité para el Hemisferio Occidental del Congreso de EE UU, Michael Kozak, alto cargo del Departamento de Estado, evitó revelar si Washington mantiene negociaciones en curso con La Habana. Preguntado por los congresistas de Florida a ese respecto, el funcionario se limitó a responder: “Si se quiere llegar a alguna parte con conversaciones de este tipo, no se hacen en público”.