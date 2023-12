Ocho cuadras de cola, el precio para conseguir la gasolina de fin de año en Cuba

Los rostros de los choferes que esperaban la mañana de este jueves en la cola frente a la gasolinera de San Rafael e Infanta no dejaban lugar a la duda: el sentimiento de impotencia era generalizado. "¡Ocho cuadras de largo tiene!", se quejaban los conductores que esperaban con la esperanza de comprar unos litros de gasolina en una fila a la que era difícil calcularle el fin.

En la segunda cuadra de la cola, el conductor de un Lada del periódico oficialista Juventud Rebelde vacía con una manguera los restos de combustible que quedan en el tanque y los deposita en una antigua lata de mermelada o puré de tomate. "Eso es para poder llenar el depósito en el servicentro y comprar todo lo que se pueda", explica el dueño del almendrón, señalando la "maniobra" de su vecino de cola.

Algunos traen sus vehículos para avalar la compra del combustible y revenderlo luego si no pueden usarlo

"Todos hacemos lo mismo porque no hay combustible en ninguna parte y estas oportunidades hay que aprovecharlas", explica. Otros, simplemente, traen sus vehículos para avalar la compra del combustible y revenderlo luego si no pueden usarlo.

Dos carros más adelante, un conductor joven intenta calmar a través del teléfono a su pareja. "Coge calma, que la cola es larguísima y esto va a ser para rato", recomendaba.

Mientras más se avanza en la cola, que comienza en San Rafael en Infanta, sigue tres manzanas y dobla por Zanja para estirarse por cinco cuadras más, los choferes parecen más hoscos. Este fin de año, aseguran, conseguir combustible se ha vuelto particularmente difícil.

"Yo nunca había visto una cosa así. Teniendo carro me he enfrentado a colas larguísimas, a veces de madrugada y por varias horas, pero esta es la más larga en la que he estado", cuenta otro conductor que ve por delante varias decenas de vehículos. "Estoy aquí porque no me queda otra. La gasolina hace falta, pero a estas alturas no sé cuánto demoraré en llegar al servicentro o si alcanzaré combustible", lamenta. Detrás de él, varios metros más de cola van a morir a la esquina de Zanja y Soledad.

La escasez de un recurso tan esencial tiene a muchos en la incertidumbre. En la capital, donde transitan muchos más vehículos que en cualquier otra parte del país, las calles han visto disminuir el tránsito de manera preocupante en los últimos meses. "Hay momentos del día en los que por la calle 23, que es el centro vital de La Habana, no pasa ni una bicicleta", asevera el chofer.

Una noticia en particular preocupa a los conductores, que se refugian de la llovizna inesperada: el Gobierno va a subir el precio de los combustibles. Así lo anunciaron días atrás en el Parlamento las autoridades de la Isla, que, frente a la crisis económica, prevén elevar el precio de muchos otros productos en un intento por recuperar las finanzas del país.

Por el momento, lo comentado en las sesiones parlamentarias no revela el nuevo precio, aunque los dirigentes aclararon que el combustible que sea adquirido por extranjeros pasará a cobrarse en divisa.

Para colmo, añaden los choferes que como cada habanero sabe leer bien las señales de la crisis que se aproxima, "la refinería lleva días apagada".

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.