Cuba acumula una deuda de 676 millones de dólares con Brasil y quedará excluida para nuevos financiamientos

Lula da Silva reactiva una ley que habilita créditos para proyectos en el exterior, pero excluye a los países morosos

Madrid/Cuba mantiene una deuda de aproximadamente 676 millones de dólares con Brasil derivada de proyectos de infraestructura financiados por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES).

Ahora, con una nueva ley aprobada el pasado marzo por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, la posibilidad de que la Isla reciba nuevos préstamos del país sudamericano, como ocurrió en las obras del Puerto de Mariel entre 2000 y 2010, es prácticamente nula.

La nueva norma restablece el financiamiento por parte del BNDES para la exportación de servicios de ingeniería, el mecanismo que permitió al banco brasileño cubrir el pago a las empresas que trabajaban en Cuba, como Odebrecht, y que La Habana nunca devolvió. Con una puntualización: se obliga al BNDES a mantener públicas las informaciones sobre los préstamos y prohíbe operaciones con países que ya estén endeudados. Esta prohibición significa que Cuba queda automáticamente excluida de futuros financiamientos, mientras no regularice las deudas existentes.

Esta prohibición significa que Cuba queda automáticamente excluida de futuros financiamientos, mientras no regularice las deudas existentes

El esquema de préstamos del BNDES consiste en que Brasil financia a sus propias empresas exportadoras de servicios mientras el país receptor asume la deuda. Cuando el país deudor no respeta el pago, el banco contrata un seguro y la pérdida es cubierta por el Fondo de Garantía de Exportaciones, herramienta de la Unión creada para cubrir este tipo de riesgos. El fondo paga la deuda y el perjuicio es absorbido por el gobierno federal.

En el caso específico del puerto de Mariel, desde años atrás se habían reportado atrasos de decenas de millones de dólares en cuotas. Como garantía de los pagos a este proyecto, el BNDES exigió como respaldo los ingresos de la industria tabacalera cubana. La garantía fue calificada como “frágil” por el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) de Brasil, teniendo en cuenta el volumen del préstamo y la variabilidad de los ingresos del sector tabacalero. Cuba incumplió los pagos, por lo que las pérdidas fueron asumidas por el Estado brasileño a través de su fondo de garantía.

En el caso de Venezuela, el país debe a Brasil más de 1.200 millones de dólares por proyectos como los metros de Caracas y Los Teques, y la Siderúrgica Nacional.

Las deudas siguen generando intereses pero los especialistas consideran poco probable que los países endeudados cumplan con sus obligaciones

El Ministerio de Hacienda de Brasil señaló que no existe previsión de regularización de los pagos y que el Gobierno continúa reclamando los créditos mediante negociaciones bilaterales y gestiones en foros internacionales. Las deudas siguen generando intereses pero los especialistas consideran poco probable que los países endeudados cumplan con sus obligaciones.

El impago de Cuba se explica por la falta de liquidez en divisas que se ha agravado en los últimos años, la acumulación de deudas a otros acreedores y el bajo crecimiento económico estructural. Con la crisis que sufre la Isla este año, agravada por el corte del subsidio petrolero venezolano desde el pasado 3 de enero y el bloqueo de combustible impuesto por la Administración de EE UU, se reduce aún más la capacidad de generar ingresos externos y complica cualquier perspectiva de devolución de la deuda.

Las deudas de Cuba y Venezuela habían sido parcialmente cubiertas por el Fondo de Garantías de Exportaciones del propio Estado brasileño, que continúa en vigor, lo cual ha reavivado la polémica interna sobre los riesgos de este esquema de financiamiento.