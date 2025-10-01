APOYO
Para ayudar a 14ymedio
Enfermo y en silla de ruedas, un anciano pide dinero frente a un edificio en ruinas lleno de basura.
Enfermo y en silla de ruedas, un anciano pide dinero frente a un edificio en ruinas lleno de basura. / 14ymedio

En Cuba, los ancianos no tienen nada que festejar en el Día Internacional de las Personas Mayores

14ymedio

01 de octubre 2025 - 17:05

Desde su silla de ruedas, un anciano se gana la vida vendiendo pastelitos en plena calle.
1/7 Desde su silla de ruedas, un anciano se gana la vida vendiendo pastelitos en plena calle. / 14ymedio
Un anciano carga con esfuerzo una bolsa de alimentos en una calle habanera.
2/7 Un anciano carga con esfuerzo una bolsa de alimentos en una calle habanera. / 14ymedio
La precariedad golpea con más fuerza a los mayores: anciano en la lucha diaria por sobrevivir.
3/7 La precariedad golpea con más fuerza a los mayores: anciano en la lucha diaria por sobrevivir. / 14ymedio
Muchos de los ancianos que no tienen remesas están destinados a pasar necesidades.
4/7 Muchos de los ancianos que no tienen remesas están destinados a pasar necesidades. / 14ymedio
En la calle Monte y sentada en su silla de ruedas, una anciana muestra un cartel que dice: Ayuda para alimentarme.
5/7 En la calle Monte y sentada en su silla de ruedas, una anciana muestra un cartel que dice: Ayuda para alimentarme. / 14ymedio
En las afueras del hotel Habana Libre, un anciano espera con paciencia que alguna mano solidaria le deje unas monedas.
6/7 En las afueras del hotel Habana Libre, un anciano espera con paciencia que alguna mano solidaria le deje unas monedas. / 14ymedio
Una mujer mayor, vecina de Diez de Octubre, carga un cubo de agua después de pasar días sin el servicio en su casa.
7/7 Una mujer mayor, vecina de Diez de Octubre, carga un cubo de agua después de pasar días sin el servicio en su casa. / 14ymedio

También te puede interesar

Lo último

stats