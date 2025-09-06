Cuba critica la negativa de EE UU de tramitar su asistencia al Clásico Mundial de Béisbol

“Otra vez EE UU castiga al béisbol. No han aprobado la participación de Cuba en el VI Clásico Mundial", dijo Díaz-Canel.

La Habana/El mandatario de Cuba, Miguel Díaz-Canel, calificó este sábado de “inaceptable” que Estados Unidos no le haya convocado para tramitar la participación del equipo nacional en el VI Clásico Mundial de Béisbol que se celebrará en Puerto Rico en marzo del año próximo.

“Otra vez EE UU castiga al béisbol. No han aprobado la participación de Cuba en el VI Clásico Mundial, mientras que el resto de los equipos entregaron nóminas. ¡Inaceptable!”, apuntó Díaz-Canel en sus redes sociales.

Agregó en su mensaje que era “una exclusión política que vulnera el espíritu deportivo”, mientras reclamó “igualdad de condiciones”.

La Federación Cubana de Béisbol y Sóftbol divulgó una nota de protesta

Por su parte, el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, dijo que “forma parte de la actual política agresiva estadounidense contra el pueblo cubano e intenta frenar el desarrollo de nuestro deporte y participación del equipo”.

La Federación Cubana de Béisbol y Sóftbol afirmó el viernes que Estados Unidos le ha aplicado una “política discriminatoria” por no haberle convocado para tramitar la presencia de sus peloteros en el VI Clásico Mundial.

Una nota de protesta divulgada por la institución deportiva denunció que los organizadores manifestaron que “no tienen la aprobación del Gobierno de Estados Unidos que permite la participación de Cuba”, pese a que entregó con suficiente antelación la solicitud para conformar su nómina preliminar de 50 jugadores.

La Federación sostuvo que Cuba ha sido “víctima de un trato injusto, desigual y políticamente motivado, lo cual es incompatible con los principios de respeto, equidad y transparencia que deben regir cualquier competencia internacional”.