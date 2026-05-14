Cuba estudia la propuesta de ayuda de 100 millones de EE UU y la califica de "aparente generosidad"

La Habana/Cuba aceptará la ayuda de 100 millones de dólares ofrecida este miércoles por EE UU. O, al menos, esa es la impresión que deja el mensaje publicado por el canciller Bruno Rodríguez este jueves, que advierte, en todo caso, de que están a la espera de aclaraciones sobre los términos de la cooperación ahora que se les ha comunicado formalmente.

“El Gobierno cubano no tiene como práctica rechazar ayuda extranjera que se ofrece de buena fe y con fines genuinos de cooperación, ya sea bilateral o multilateral”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores en su cuenta de X. La respuesta llega pocas horas después de que la Casa Blanca oficializara el ofrecimiento y tras un disenso mantenido la pasada semana en torno a la misma cuestión.

El secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, afirmó el pasado viernes que se había propuesto un donativo de “100 millones de dólares en ayuda humanitaria”, pero acusó al régimen de no haberla aceptado. Poco después, Rodríguez contestó airado: “Consciente de que necesita de la mentira para justificar su criminal atropello contra el pueblo cubano, fabrica la fábula de un supuesto ofrecimiento de ayuda valorado en 100 o más millones de dólares, pretendiendo engañar al pueblo de Cuba y a los propios estadounidenses”.

La decisión de aceptar o denegar “una asistencia vital crítica recae en el régimen cubano, que, en última instancia, deberá rendir cuentas ante el pueblo cubano"

Ayer, el Departamento de Estado publicó en su página web un comunicado en el que acusa nuevamente al régimen de no aceptar la cooperación y lo tilda de “corrupto”. No obstante, insiste en el envío de ayuda humanitaria por valor del citado monto, que “se distribuiría en coordinación con la Iglesia católica y otras organizaciones humanitarias independientes de confianza”. La nota agrega que la decisión de aceptar o denegar “una asistencia vital crítica recae en el régimen cubano, que, en última instancia, deberá rendir cuentas ante el pueblo cubano por interponerse en el camino de una ayuda fundamental”.

Rodríguez responde ahora que “por primera vez, el Gobierno de EE UU formaliza de manera pública, mediante un comunicado del Departamento de Estado, un ofrecimiento de ayuda a Cuba valorado en 100 millones de dólares”, aunque subraya que no se aclara “si será ayuda en efectivo o material, y si se destinará a las necesidades más urgentes del momento para el pueblo, como combustibles, alimentos y medicinas”.

A pesar de todo, la hostilidad entre las partes sigue siendo muy patente y si Washington acusaba al régimen de corrupto, Rodríguez no se queda atrás y responde que es una “incongruencia la aparente generosidad de parte de quien somete al pueblo cubano a un castigo colectivo por medio de la guerra económica”.

Además, añade que las autoridades cubanas esperan que la oferta “sea libre de maniobras políticas e intentos de aprovechar las carencias y el dolor de un pueblo bajo asedio” y subraya que “la mejor ayuda que en este y en cualquier momento podría dar el Gobierno de EE UU al noble pueblo cubano es desescalar las medidas del bloqueo energético, económico, comercial y financiero, recrudecido como nunca antes en los últimos meses”.

Todo indica que se seguirá el modelo de los envíos de ayuda humanitaria que han llegado desde Miami desde principios de año para paliar las consecuencias del paso del huracán Melissa

El canciller sostiene que no hay inconveniente “en trabajar con la Iglesia católica, con cuyo esfuerzo de cooperación tiene una experiencia larga y positiva de trabajo conjunto. Estamos dispuestos a escuchar las características del ofrecimiento y la manera en que se materializaría”, incide.

Todo indica que se seguirá el modelo de los envíos de ayuda humanitaria que han llegado desde Miami desde principios de año para paliar las consecuencias del paso del huracán Melissa por el oriente de Cuba el pasado año. El Departamento de Estado comprometió seis millones de dólares en especies, que llegan a la Isla gestionados por las organizaciones Catholic Relief Services (CRS) en Miami y Cáritas en Cuba, un acuerdo al que se llegó después de días de dimes y diretes similares a los actuales.

Desde entonces han llegado seis cargamentos, no exentos de dificultades en el reparto, ya que la falta de combustible afecta a la distribución. Esto también ocurre con la ayuda enviada por otros países y la propia agencia de Naciones Unidas, que ha anunciado su intención de contratar mediante licitación pública a empresas privadas, que pueden importar combustible, para continuar el proceso.

Bruno Rodríguez publicó, minutos antes de este mensaje, otro post en el que difunde una carta de una treintena de congresistas estadounidenses a Marco Rubio, Pete Hegseth –secretario de Defensa– y Markwayne Mullin –secretario de Seguridad Nacional– para pedirles que se replanteen su posición hacia Cuba. Los firmantes solicitan que se alivien las medidas del embargo –con especial énfasis en el bloqueo petrolero–, que se dejen los planes de deportación de migrantes al centro de detención de la Base de Guantánamo y, sobre todo, que se abandone la idea de cualquier acción militar sobre la Isla.