En Cuba, la final del Mundial también se juega contra los apagones

Vecinos ven la final del Mundial en La Fela, una paladar ubicada en la esquina de Nuestra Señora de Regla y la Calzada de Luyanó.

Vecinos de la capital cubana sacan sillas a la calle para ver el Argentina-España en televisores instalados por cafeterías privadas

La Habana/Hay gente que ha venido con su silla y todo. Desde mucho antes del pitazo inicial, varias decenas de vecinos se han ido acomodando frente a La Fela, una paladar ubicada en la esquina de Nuestra Señora de Regla y la Calzada de Luyanó. El restaurante ha sacado un televisor a la acera para que cualquiera pueda seguir la final del Mundial entre Argentina y España. Algunos llegan con un taburete; otros permanecen de pie, buscando un hueco desde donde alcanzar a ver la pantalla. La acera se ha convertido en una grada improvisada.

Después de tantos días de apagones, el fútbol ha terminado siendo mucho más que un deporte, se ha convertido en una esperanza de contar con algunas horas de corriente.

“¿Nos dejarán ver el Mundial?”, preguntaba esta mañana un vecino del Cerro cuando la electricidad regresó a su edificio tras casi 30 horas sin servicio. La frase no tenía nada de exageración. En una ciudad donde el suministro eléctrico depende cada vez más de la suerte que de un horario previsible, nadie se atreve a dar por hecho que un partido podrá verse completo.

Durante las últimas jornadas, buena parte de La Habana ha sufrido cortes que han derretido refrigeradores, vaciado tanques de agua y convertido las noches en un ejercicio de resistencia contra el calor. En muchos barrios, la conversación ya no empieza preguntando por la salud o el trabajo, sino por cuántas horas de corriente hubo en cada zona.

Las conversaciones mezclan pronósticos futbolísticos con comentarios sobre los apagones. Nadie parece capaz de separar una cosa de la otra.

Quizás por eso la escena frente a La Fela tiene algo de celebración colectiva.

Desde los alrededores del restaurante salen los gritos cada vez que el balón se acerca al área. Un empleado vestido con camisa blanca y corbata sonríe mientras comenta una jugada con los clientes. Un espectador sostiene todavía el casco de la motocicleta bajo el brazo, como si hubiera frenado apenas vio que el televisor estaba encendido. Las conversaciones mezclan pronósticos futbolísticos con comentarios sobre los apagones. Nadie parece capaz de separar una cosa de la otra.

A pocas cuadras, en otra cafetería bautizada El Turbo, el partido también reúne a un pequeño público. El televisor cuelga junto a un ventilador que gira sin demasiado entusiasmo y unas viejas placas de vinilo decoran la pared. Sobre la barra descansan varias botellas de refresco y cerveza mientras las miradas permanecen fijas en la pantalla. Durante noventa minutos, el balón conseguirá desplazar del centro de la conversación a los megavatios, las termoeléctricas averiadas y el combustible que no llega.

El fútbol tiene esa capacidad de suspender, aunque sea por un instante, la rutina más áspera.

Algunos vecinos observan desde la calle, incapaces de consumir algo, debido a los altos precios que ha traído la inflación, pero reacios a perderse la final.

Pero basta mirar alrededor para recordar dónde se está. Las mesas ocupan parte de la acera porque el espacio interior resulta asfixiante por el calor. Algunos vecinos observan desde la calle, incapaces de consumir algo, debido a los altos precios que ha traído la inflación, pero reacios a perderse la final. Otros aparecen, preguntan el marcador y siguen camino antes de que vuelva a irse la corriente.

En La Habana de este domingo, la final del Mundial no enfrenta solamente a Argentina y España. También juega contra la crisis energética. Y, al menos por unas horas, cientos de cubanos parecen decididos a ganarle al cansancio, al calor y a la incertidumbre con la única energía que todavía no depende del Sistema Eléctrico Nacional: la de reunirse para compartir un partido.