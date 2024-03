Cuba prórroga hasta el 30 junio la importación libre de alimentos y medicamentos

Madrid/Nueva prórroga para la importación libre de alimentos, útiles de aseo y medicamentos sin fines comerciales. La medida se extiende esta vez hasta el 30 de junio, cuando se cumplirán tres años desde la primera vez que entró en vigor, siempre con un carácter excepcional y temporal.

La resolución del ministro de Finanzas y Precios lleva fecha del 21 de marzo, aunque fue publicada este miércoles, e indica que la extensión de la medida se realiza “teniendo en cuenta que persisten en el país las limitaciones en las ofertas de los productos que motivaron las exenciones dispuestas”.

El texto recuerda que se aplica la exención del pago del impuesto aduanero de medicamentos, alimentos y artículos de aseo hasta un valor de 500 dólares o un peso de 50 kilos cuando se realiza como equipaje acompañado, mientras que cuando es como envío aéreo, marítimo o postal, el límite es de 200 dólares o 20 kilos.

En cambio, y esto es la única novedad, se incrementa el límite, que pasa de 200 a 500 dólares, para los productos en general que llegan por vía aérea, marítima o postal. Además, se ratifica la exención del impuesto aduanero por los primeros 30 dólares o 3 kilogramos de exceso en el envío, mientras se aplica una tarifa arancelaria del 30% para los paquetes de mayor valor o peso.

Junto con esta resolución, se publica otra que prorroga también la importación de plantas eléctricas, como ya se hizo en diciembre de 2023. El texto indica que se extiende la medida “tomando en consideración los beneficios que reporta para el sector residencial la adquisición de plantas eléctricas mediante envíos, ante las contingencias que persisten en el sistema energético nacional”.

La libre importación de alimentos y medicinas entró en vigor por primera vez en julio de 2021, pocos días después de las protestas multitudinarias del 11J y en medio de una situación muy crítica con este tipo de productos. En aquel momento se anunció que la norma estaría vigente hasta el 31 de diciembre, pero el Gobierno se ha visto obligado a prorrogarla en multitud de ocasiones, con plazos de entre seis y tres meses, ya que las condiciones no solo no han mejorado, sino que continúan empeorando.

La tardanza en la esta última renovación, que se conoce apenas cuatro días antes de que decayera la anterior resolución, había generado todo tipo de rumores entre la población, que temía el fin de la medida.

Hace dos semanas, Nelson Cordovés Reyes, director de la Aduana General de la República, acudió al programa de televisión Mesa Redonda para hablar de los desafíos que sus servicios enfrentan, entre ellos el aumento de la entrada de droga y la salida de dinero. En aquel momento reveló que las exenciones de impuestos se estaban utilizado para importar productos que acababan en el mercado negro y puso como ejemplo el de una mujer que fue detectada con 57.000 pastillas de Enalapril (medicamento para el control de la tensión arterial) y grandes cantidades de refrescos y bolsas de papas fritas.

“Plantean que es para otras personas, para mandarlo, y algunos además han dicho que es para la venta. Es una alerta, fundamentalmente, de que las personas no deben abusar de esta medida”, dijo. El llamado del funcionario a la responsabilidad, al argumentar que la medida fue tomada para que los cubanos puedan abastecerse de determinados productos escasos y necesarios y no para que algunos se enriquecieran aprovechando la desesperación de otros, hizo pensar que la medida no sería renovada.

Finalmente, el Gobierno ha determinado continuar tres meses más con este beneficio, un plazo breve en el que parece evidente que el problema de la escasez no se habrá solucionado.