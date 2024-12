Cuba consigue queroseno y cancela la alerta por falta de combustible en los aeropuertos

Según una fuente en el aeropuerto de La Habana, el Gobierno no estaba al día con los pagos

Madrid/Los aeropuertos cubanos vuelven a operar con normalidad después de que las autoridades consiguieran pagar la carga de un petrolero gracias al que quedó cancelada la alerta por “no disponibilidad de combustible Jet A-1” que la Empresa Cubana de Aviación (Ecasa) había emitido para los días del 1 al 8 de diciembre.

“El problema fue el de siempre , el barco estaba aquí y hasta que no pagaron no hubo combustible”, cuenta a 14ymedio una fuente en el aeropuerto internacional José Martí, de La Habana, según la cual el Gobierno intentó evitar abonar la carga, sin lograrlo. “Tuvieron que pagar o había que detener las operaciones. Ya habían avisado a todos los países de que no había combustible hasta el día 8”, añade.

En una época Cuba producía combustible de aviación en la refinería de Cienfuegos, pero actualmente lo importa y debe pagarlo en divisas. Rusia y Estados Unidos son los principales exportadores de queroseno.

La noticia comenzó a circular gracias a una información publicada por la agencia rusa Tass este domingo. La Agencia Federal de Transporte Aéreo de Rusia (Rosaviatsiya) informó el sábado de que los vuelos de las aerolíneas rusas con destino a La Habana y Varadero repostarían en Caracas por la falta de disponibilidad de queroseno en la Isla.

“Con el fin de preservar el programa de vuelos de las aerolíneas rusas a Cuba en el período del 1 al 8 de diciembre, se ha tomado la decisión temporal de operar vuelos desde Moscú a los aeropuertos de La Habana y Varadero (y viceversa) con escala intermedia para repostar en el aeropuerto de Caracas”, dijo la agencia a través de Telegram, añadiendo que la medida era temporal pero obligaba a aumentar en cinco horas el tiempo de vuelo.

La información hizo que comenzara a circular un correo enviado por el director de operaciones de tierra de Ecasa, José Ramón Hernández Agüero, el pasado viernes 29 a Orlando Nevot González, director de aeronavegación. En él, avisaba de que por la “baja cobertura de combustible Jet A-1” solicitaba la emisión de un Notam [Avisos para Misiones Aéreas] indicando la “no disponibilidad” del citado queroseno durante al menos una semana.

“Hoy amaneciendo mandaron el mensaje de que ya había”, dijo este domingo a 14ymedio la fuente en el aeropuerto. Según su testimonio, varias aerolíneas mostraron su malestar por haber tenido que hacer modificaciones en sus rutas y tiempos el día anterior. “Algunas iban a abastecerse a México para seguir a Europa y ya habían solicitado la escala técnica. Eso implica cambiar los planes de vuelo”, especificó. Entre las afectadas estaban la italiana Neos o la española World2Fly, mientras que al menos una nave rusa se vio obligada a cancelar por no poder hacer parada en México.

“Esos cambios en la aviación traen problemas, gastos y desconfianza por parte de las aerolíneas que tienen un contrato y pagan el año completo anticipado”

“Esos cambios en la aviación traen problemas, gastos y desconfianza por parte de las aerolíneas que tienen un contrato y pagan el año completo anticipado”, lamenta la trabajadora del aeropuerto.

Las consecuencias pueden ser de tal envergadura que otra fuente, empleado también en el José Martí, contó a 14ymedio que ya hay rumores de que rodarán cabezas entre los directivos de Ecasa, que no supieron manejar la situación con más efectividad o discreción.

Después de una jornada caótica en los aeropuertos cubanos, Prensa Latina llamó a la tranquilidad haciéndose eco de una información que procedía, de nuevo, de Rusia. “Según explicó Rosaviatsia este domingo a la prensa, los avisos alertaban de la falta de combustible en todos los aeropuertos de la nación caribeña entre el 1 y el 8 de diciembre, pero ya las autoridades aeronáuticas de Cuba los cancelaron”, señala la agencia oficial cubana.

“El programa de vuelos será operado con normalidad, conforme al horario elaborado previamente. Rosaviatsia, junto con el Ministerio de Transporte de Rusia, seguirá monitoreando la comunicación aérea entre Rusia y Cuba para salvaguardar los intereses de aerolíneas y ciudadanos”, indicó la nota.

A pesar de que Prensa Latina es una agencia oficialista, la opacidad de las autoridades ha provocado que tenga que citar a un medio extranjero por la falta de explicaciones de Ecasa. Lo mismo ha ocurrido con otros medios nacionales, como Cubadebate y Granma, que mencionan a Prensa Latina para hablar de la “normalidad en los aeropuertos cubanos” y, por tanto, a los medios rusos como fuente. La falta de claridad es aún más inexplicable tratándose de una información que afecta directamente al turismo, “locomotora de la economía” según el discurso oficial y cuyos datos siguen hundiéndose mes tras mes.

La Isla había previsto recibir 3,2 millones de turistas en 2024, pero en septiembre, después de constatar que los datos eran catastróficos, rebajó el objetivo a 2,7 millones. Al cierre de octubre, el total de viajeros internacionales ascendía a 1,8 millones y todo invitaba a pensar que el plan es imposible de cumplir, situaciones como esta prometen ser el puntillazo.