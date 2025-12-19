Cuba recibe un buque del Alba con materiales para reparar daños del huracán Melissa

El cargamento lo conforman varios contenedores con materiales e insumos destinados a la reconstrucción de la infraestructura

La Habana/Un nuevo buque enviado por el Gobierno de Venezuela y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba-TCP) llegó el miércoles al puerto Guillermón Moncada, en Santiago de Cuba, con un cargamento de ayuda para apoyar la recuperación tras los daños provocados por el huracán Melissa. Según informó la Cancillería en un comunicado, la donación incluye varios contenedores con materiales e insumos destinados a la reconstrucción de las infraestructuras viales en las provincias de oriente afectadas por el ciclón, que impactó en la Isla el pasado 29 de octubre.

"Este nuevo arribo consolida la alianza solidaria entre las naciones del Alba, reafirmando el compromiso de cooperación regional", indica el texto oficial, que agradece el apoyo de varios países en la reparación de las afectaciones: "Gracias al apoyo de países como Venezuela, Bolivia, junto a la contribución solidaria de México, Cuba fortalece su capacidad de respuesta para mitigar los daños materiales y acelerar la rehabilitación de las comunicaciones terrestres en el oriente".

La nota recuerda que el pasado 8 de diciembre, arribó el barco Manuel Gual, también enviado por Venezuela y el Alba, al mismo puerto santiagueño, con maquinaria y más de 7.110 toneladas de insumos destinados a la población afectada por Melissa.

El Alba celebró el pasado domingo el inicio de las operaciones del barco Manuel Gual como parte de la ejecución de su Agenda Estratégica 2030 y lo consideró una "herramienta fundamental para la cooperación y la promoción del comercio justo". Reunidos en su XXV encuentro (en formato virtual), los países miembros de la Alianza acordaron también crear una misión internacional de apoyo a Cuba en su crisis energética.

La propuesta la hizo el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, que afirmó en su discurso la necesidad de combinar “la resistencia unida, popular, prolongada, de los pueblos del Alba con la ofensiva permanente de construcción de bases sólidas en una economía conjunta, común, cooperativa, de beneficio mutuo".

El plan ya tiene nombre, Misión Internacional de Energía y Electricidad de Apoyo Especial para el Pueblo de Cuba, pero si tiene contenido, se desconoce, más allá de ser una declaración de intenciones. “He comunicado a las delegaciones de nuestros nueve países, una propuesta que hemos venido trabajando para, en el espíritu de la Misión Milagro, compañero presidente Díaz-Canel, crear una misión especial de energía y electricidad del Alba”, dijo Maduro, a lo que respondió Bruno Rodríguez que constituye una nueva demostración de “la esencia de la Alianza como mecanismo que pone en el centro de su quehacer la solidaridad y la cooperación entre pueblos hermanos”.

El bloque, fundado hace 21 años por los fallecidos líderes de Cuba, Fidel Castro, y de Venezuela, Hugo Chávez, está integrado por ambas naciones además de Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Granada y Santa Lucía.