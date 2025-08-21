Cuba recibe un donativo de medicamentos y alimentos de Bielorrusia

Además de fármacos, el cargamento contiene leche en polvo y carne enlatada que serán distribuidos en 28 hospitales de La Habana

La Habana/Un donativo de medicamentos y alimentos enviado por Bielorrusia fue entregado este miércoles al Instituto de Hematología e Inmunología de La Habana, con el objetivo de contribuir al tratamiento de pacientes con enfermedades hematológicas, del sistema inmune, hipertensión y cáncer, entre otros padecimientos.

Según el doctor Wilfredo Roque García, director de la institución médica, esta ayuda constituye "un gesto noble que honra los fraternos e históricos lazos de amistad entre nuestros pueblos y Gobiernos". Asimismo, añadió que para el personal de salud esta contribución es "mucho más que medicinas y alimentos, son una muestra de esperanza, alivio y un poderoso mensaje de apoyo y solidaridad".

El donativo incluye medicamentos como citostáticos, bioestimulantes para el sistema inmunológico, fármacos para el tratamiento de la leucemia, antihipertensivos, complejos vitamínicos, ansiolíticos y pastillas para el control de hemorragias y alteraciones nerviosas. Además, contiene alimentos como leche en polvo y carne enlatada, que serán distribuidos en 28 hospitales de La Habana, principalmente pediátricos. Roque García agregó que estos alimentos permitirán reforzar la dieta de los pacientes oncológicos.

El valor total de la ayuda supera los 238.000 dólares. Durante el acto de entrega, el embajador de Bielorrusia en Cuba, Vitaly Petrovich Borchuk, se delcaó satisfecho por contribuir a mejorar la vida de los pacientes cubanos y respaldar el trabajo de Sañlud Pública en la Isla. También reafirmó los "sólidos lazos" entre ambas naciones y recordó la acogida por parte de Cuba de las víctimas del accidente nuclear de Chernóbil.

En abril pasado, Bielorrusia ya había enviado un cargamento de más de 20 toneladas de ayuda humanitaria para asistir a damnificados por desastres naturales en la Isla. Las relaciones entre ambos países han cobrado un nuevo impulso en los últimos años tras el acercamiento de Rusia a Cuba.