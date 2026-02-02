Cuba registra una temperatura mínima de 1,4 grados Celsius, la menor en tres décadas

Esta madrugada se registró marcado descenso de las temperaturas en varias regiones de Cuba.

Una severa baja en los termómetros generalizada en todo el territorio insular, con entre 11 y 14 grados Celsius

La Habana/Cuba registró en la madrugada de este lunes la temperatura más baja de la actual temporada invernal con 1,4 grados Celsius en la localidad Indio Hatuey (oeste), la menor en tres décadas, según el Instituto de Meteorología (Insmet).

El registro actual es el menos desde el 18 de febrero de 1996, cuando en Bainoa (oeste) se marcó la mínima de 0,6 grados Celsius, actual récord absoluto de frío para Cuba.

El notable descenso de las temperaturas en los últimos días se debe a la influencia sobre la Isla de un sistema de altas presiones migratorias asociado a una masa de aire muy fría y seca de origen ártico, combinada con vientos débiles y poca nubosidad, explicó el Centro de Pronósticos del Insmet.

El efecto de esa situación fue una severa baja en los termómetros generalizada en todo el territorio insular, con entre 11 y 14 grados Celsius, que en 28 estaciones meteorológicas registró valores por debajo de los 10 grados Celsius.

En la región oriental -usualmente más cálida- destacaron las mínimas de Jucarito (6,8) y Holguín (7,6)

Entre los reportes más significativos resaltan Jagüey Grande (3,4 grados) y Playa Girón (5), ambas en el tercio occidental, y Aguada de Pasajeros (4,4) y Venezuela (5,1), en el centro del país. En la región oriental -usualmente más cálida- destacaron las mínimas de Jucarito (6,8) y Holguín (7,6).

Para esta jornada el pronóstico indica que continuarán las marcadas condiciones invernales en el territorio cubano, con temperaturas máximas que oscilarán entre 18 y 21 grados.

La llegada de un nuevo frente frío el fin de semana último, acompañado de fuertes vientos y marejadas, afectó principalmente a la costa norte del occidente de Cuba, donde ocurrieron penetraciones del mar en zonas bajas y de mal drenaje de La Habana.

Esa circunstancia provocó la evacuación de un millar de personas vulnerables residentes en lugares cercanos al emblemático Malecón que bordea el litoral de la capital cubana, según reportó la televisión estatal.

Los especialistas calificaron las penetraciones costeras de «moderadas» aunque las olas -de hasta 4 metros- rebasaron el muro del Malecón y el agua de mar penetró varias calles dentro del barrio El Vedado, donde inundó sótanos y afectó cisternas de edificios residenciales de esa céntrica zona.