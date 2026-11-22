Lo que se anunció como una opción para ganar más se ha convertido, para muchos, en la única manera de no hundirse.

Una ingeniera que vende embutidos y una antigua empleada del turismo retratan el agotamiento de quienes en Matanzas sacrifican su descanso para sobrevivir

Matanzas/Roxana abre el congelador para buscar un tubo de chorizo. Remueve varios paquetes, aparta otros y, durante unos segundos, parece desconcertada. Entonces recuerda que está buscando la mercancía como si estuviera en el otro kiosco donde también trabaja. Después de pasar los siete días de la semana detrás de un mostrador, ambos establecimientos terminan confundiéndose en su cabeza. "Me ha pasado que pongo en el inventario un número correspondiente al otro lugar. No es descuido, sino cansancio", explica.

La joven es madre soltera de dos niños pequeños y cada jornada pedalea los kilómetros que separan los barrios de La Playa y Versalles. Su bicicleta es el transporte que le permite enlazar las obligaciones familiares con dos empleos que apenas le dejan tiempo para descansar. "Mi jornada de lunes a domingo comienza a las 6:00 de la mañana", cuenta a 14ymedio.

Hace poco más de tres años se graduó como ingeniera agrónoma. Cumplió el servicio social obligatorio y terminó cambiando los surcos por las estanterías de bebidas y confituras. "Con el Estado no se puede trabajar", sentencia. Los 30.000 pesos mensuales que consigue sumando ambos salarios apenas alcanzan para alimentar a sus hijos. Sus padres cuidan de los pequeños y, cuando el dinero escasea, también le prestan algunos pesos.

La muchacha que despacha alimentos por la mañana puede vender ropa por la tarde. / 14ymedio

"Para garantizarles la comida a mis niños estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario", asegura. Su título universitario ha quedado relegado a un recuerdo, mientras aprende a distinguir marcas de embutidos, organizar inventarios y comprobar transferencias bancarias.

En Matanzas, encontrar al mismo empleado en dos establecimientos diferentes ya no sorprende. La muchacha que despacha alimentos por la mañana puede vender ropa por la tarde, mientras un dependiente completa su salario con encargos, reparaciones o cualquier actividad que deje algunos pesos adicionales. El pluriempleo, antes excepcional, se ha convertido en una estrategia de supervivencia.

Durante décadas, la contratación simultánea en varios puestos de trabajo estuvo sometida a fuertes restricciones. En junio de 2009, el Gobierno de Raúl Castro aprobó el Decreto-Ley 268, que reguló expresamente el pluriempleo y permitió concertar contratos adicionales. La medida fue presentada como una oportunidad para elevar los ingresos y estimular la productividad. La Ley 116, Código de Trabajo de 2013, mantuvo esa posibilidad, sujeta a condiciones laborales y horarios diferentes.

La inflación devora los salarios y ni siquiera el sector privado garantiza ingresos suficientes. / 14ymedio

Diecisiete años después, lo que se anunció como una opción para ganar más se ha convertido, para muchos, en la única manera de no hundirse. La inflación devora los salarios y ni siquiera el sector privado garantiza ingresos suficientes. En numerosos pequeños negocios matanceros se pagan unos 1.000 pesos por jornada, sin comisiones por ventas.

Kenia, de 51 años, conoce bien esa realidad. Hasta principios de año limpiaba habitaciones en un hotel de Varadero, pero el cierre del establecimiento la obligó a reinventarse. Ahora vende alimentos en un kiosco y, al terminar, atiende una venta de garaje en su vivienda, donde ofrece ropa reciclada y otros artículos.

"Desde que a principios de este año cerraron el hotel, he tenido que volverme un pulpo para seguir viviendo", comenta, mientras espera que aparezca en su teléfono la confirmación de una transferencia.

Entre ella y otra dependienta se reparten el trabajo del establecimiento. Cada una recibe unos 15.000 pesos mensuales. "En palabras parece bastante, pero con lo caro que está todo, eso se va en menos de una semana", lamenta.

Hay mercancías, pero faltan compradores con dinero suficiente. / 14ymedio

Detrás de las rejas de algunos comercios, los cartones de huevos, las botellas de aceite y los paquetes de arroz importado representan una abundancia engañosa. Hay mercancías, pero faltan compradores con dinero suficiente. Durante los ratos de poca afluencia, Kenia actualiza su grupo de WhatsApp con las ofertas de su negocio doméstico.

La necesidad tampoco respeta la edad de jubilación. Muchos ancianos cubanos regresan al mercado laboral porque sus pensiones no cubren los gastos elementales. Encontrar a un anciano trabajando es una escena cada vez más común, pero en el caso de ellos casi siempre retornan al sector estatal porque no consiguen empleo en el privado. "Aquí hay que estar de pie todo el día y se exige mucha movilidad de un lado para otro, además de cargar la mercancía", sentencia Kenia.

"Yo todavía estoy fuerte y por suerte, mi hija me trae el almuerzo", agradece la mujer. Otros trabajadores comen a deshora o simplemente se saltan alguna comida. Ella todavía necesita terminar de construir su casa, pero el cuerpo comienza a pasarle factura.

"Me hacen falta estos dos trabajos, pero ya no doy más", confiesa. Si en otros tiempos, tener dos empleos era señal de prosperidad, ahora, en Matanzas, es apenas una manera de aplazar la pobreza hasta la semana siguiente.