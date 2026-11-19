Un cartel colgado de una verja ofrece billetes en efectivo a cambio de una transferencia bancaria, con una comisión del 25%

La Habana/La Habana tiene una modalidad de comercio que no necesita mostradores, mercancías ni siquiera un local abierto al público. Basta un pedazo de cartón, un bolígrafo y una verja de alambre. "Efectivo por transferencia 25%", anuncia un cartel improvisado que cuelga de una cerca en la capital cubana. No hay nombre del vendedor, teléfono ni mayores explicaciones. Tampoco hacen falta. En un país donde conseguir billetes de pesos cubanos se ha convertido en una odisea, el mensaje resulta tan comprensible como escandaloso.

El negocio consiste en entregar dinero contante y sonante a cambio de recibir una transferencia electrónica, pero descontando una jugosa comisión. Quien necesite 10.000 pesos en efectivo tendrá que transferir 12.500. La diferencia va directamente a la billetera virtual del comerciante, que no ha producido nada, no ha transportado mercancía alguna ni ha prestado otro servicio que aprovecharse de la escasez.

El anuncio no se esconde en una conversación privada ni circula discretamente entre conocidos. Está expuesto a la vista de cualquiera, con la naturalidad de quien ofrece aguacates, carbón o un servicio de reparación de ventiladores. La usura ha perdido hasta el pudor y se anuncia en plena calle, sin necesidad de bajar la voz ni esconderse.